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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.02.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили боевую машину украинской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:45
2023-02-04T14:45
2023-02-04T14:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили боевую машину украинской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры Херсонской области. Также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:45 04.02.2023 (обновлено: 14:55 04.02.2023)
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили машину РСЗО "Град" и склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении