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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.02.2023

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска уничтожили боевую машину украинской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:45

2023-02-04T14:45

2023-02-04T14:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили боевую машину украинской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новокаиры Херсонской области. Также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины