Эксперт оценил роль России на постсоветском пространстве
Политолог Суслов: Россия не бросает постсоветское пространство в условиях гибридной войны
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Россия в условиях долгосрочной гибридной войны с Западом не собирается бросать регион постсоветского пространства, заявил в субботу в Ереване замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Россия в нынешних условиях, в условиях долгосрочной и экзистенциальной гибридной войны с Западом ни в коем случае не бросает регион постсоветского пространства, и, в том числе, Закавказье и Армению. Думать, что России теперь вообще не до чего, и что Россия всецело и только поглощена Украиной - это серьезная ошибка", - сказал Суслов в ходе международного круглого стола-обсуждения на тему "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад: итоги 2022 года". Он уточнил, что на Украине Россия борется как раз за ту модель миропорядка и за те правила игры, которые предполагают уважение российских интересов безопасности и сохранения России как великой державы. Это, по его словам, в свою очередь предполагает сохранение роли России на постсоветском пространстве как провайдера безопасности и как центра интеграции.
При этом он отметил, что в результате приобретения российско-западной гибридной войны экзистенциального и долгосрочного характера на постсоветском пространстве резко активизировались не только Запад, но и не западные игроки, которые увидели шанс существенно усилить свое влияние в регионе в условиях возросшей зависимости РФ от отношений с этими другими, не западными странами.
"И, в первую очередь это касается, конечно же, Турции, которая как возрождающаяся великая держава обладает очень неуемными амбициями и комплексами, но при этом не способна сдерживать себя ответственным образом, и поэтому идет напролом", - отметил эксперт. По его мнению, для России Турция - это и соперник на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, и, одновременно, очень важный партнер в области экономики, в области управления украинским конфликтом, в Сирии, и так далее. "В условиях экономической войны со стороны Запада, в условиях прокси-войны которую Запад ведет против России на Украине, конечно же, для России было бы крайне нежелательно ссориться с Турцией, вступать с ней в открытый конфликт. И понимая это Турция, и поддерживаемые ею Азербайджан действует все более решительно и нагло, чем они действовали бы в иных обстоятельствах", - сказал Суслов.
Однако, по его словам, это ни в коем случае не означает что Россия соглашается с этим, бездействует, и тем более переходит на сторону Турции. "Надо понимать, что если Запад для России сейчас и на долго - это экзистенциальный противник, то Турция - это не союзник. Да Турция - это важный и непростой партнёр, в то же самое время соперник. Отношения с Турцией - это классический пример отношений великих держав в многополярном мире: сотрудничество и соперничество одновременно без каких-то постоянных блоков как на Западе, но с гибкими коалициями по каким-то отдельным вопросам, как например Астанинский формат по Сирии", - сказал он.
Круглый стол был организован Аналитическим центр стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
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