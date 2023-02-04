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В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину - РИА Новости, 04.02.2023
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В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину
В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину - РИА Новости, 04.02.2023
В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину
Комитет по безопасности сената Швейцарии (CSP-E) не поддержал предложенный комиссией ассамблеи (CSP-N) закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину, говорится РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:35
2023-02-04T19:53
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ЖЕНЕВА, 4 фев — РИА Новости. Комитет по безопасности сената Швейцарии (CSP-E) не поддержал предложенный комиссией ассамблеи (CSP-N) закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента.Уточняется, что против инициативы выступили девять чиновников, поддержали проект трое, воздержавшихся нет.Члены комиссии сената выразили мнение, что допуск реэкспорта швейцарской военной техники только на Украину противоречит принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете. При этом чиновники успешно внесли инициативу об изменении федерального закона о военном имуществе (LFMG). Поправки позволят ограничить пятью годами срок действия декларации о недопустимости реэкспорта, подписанной странами, которые покупают оружие у Швейцарии.Комиссия парламента ранее одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам, свою позицию также должно обозначить правительство страны.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, швейцария, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
16:35 04.02.2023 (обновлено: 19:53 04.02.2023)
 
В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину

Комиссия сената Швейцарии не поддержала закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 фев — РИА Новости. Комитет по безопасности сената Швейцарии (CSP-E) не поддержал предложенный комиссией ассамблеи (CSP-N) закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента.
Уточняется, что против инициативы выступили девять чиновников, поддержали проект трое, воздержавшихся нет.

"Она (инициатива. — Прим. ред.) направлена на внесение поправок в статью 18 федерального закона о военном имуществе (LFMG) с целью аннулирования деклараций о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной", — сказано в документе.

Члены комиссии сената выразили мнение, что допуск реэкспорта швейцарской военной техники только на Украину противоречит принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете. При этом чиновники успешно внесли инициативу об изменении федерального закона о военном имуществе (LFMG). Поправки позволят ограничить пятью годами срок действия декларации о недопустимости реэкспорта, подписанной странами, которые покупают оружие у Швейцарии.
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Комиссия парламента ранее одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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