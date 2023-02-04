16:35 04.02.2023 (обновлено: 19:53 04.02.2023)
В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину
Комиссия сената Швейцарии не поддержала закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 фев — РИА Новости. Комитет по безопасности сената Швейцарии (CSP-E) не поддержал предложенный комиссией ассамблеи (CSP-N) закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента.
Уточняется, что против инициативы выступили девять чиновников, поддержали проект трое, воздержавшихся нет.
"Она (инициатива. — Прим. ред.) направлена на внесение поправок в статью 18 федерального закона о военном имуществе (LFMG) с целью аннулирования деклараций о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной", — сказано в документе.
Члены комиссии сената выразили мнение, что допуск реэкспорта швейцарской военной техники только на Украину противоречит принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете. При этом чиновники успешно внесли инициативу об изменении федерального закона о военном имуществе (LFMG). Поправки позволят ограничить пятью годами срок действия декларации о недопустимости реэкспорта, подписанной странами, которые покупают оружие у Швейцарии.
Комиссия парламента ранее одобрила инициативы, которые допускают реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Соответствующие поправки еще предстоит обсудить и принять обеим палатам, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.