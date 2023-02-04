https://ria.ru/20230204/probirka-1849695024.html

Иностранные СМИ не поверили пробирке Пауэлла, заявила журналистка

Иностранные СМИ не поверили пробирке Пауэлла, заявила журналистка - РИА Новости, 04.02.2023

Иностранные СМИ не поверили пробирке Пауэлла, заявила журналистка

Представители международной прессы, освещавшей заседание СБ ООН в 2003 году, не поверили занимавшему тогда пост госсекретаря США Колину Пауэллу, который... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:11

2023-02-04T08:11

2023-02-04T13:31

в мире

колин пауэлл

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оон

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ООН, 5 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Представители международной прессы, освещавшей заседание СБ ООН в 2003 году, не поверили занимавшему тогда пост госсекретаря США Колину Пауэллу, который продемонстрировал пробирку и заявил о наличии у Ирака технологий производства биооружия, рассказала РИА Новости журналистка, также работавшая в тот день в штаб-квартире ООН. "Я была здесь, когда Колин Пауэлл пришел в Совет Безопасности и продемонстрировал "фейк-ньюс", потому что это была неправда. Я помню, я пошла в постпредство США при ООН. И сделала интервью с ним. Я помню, что говорила ему, что это невозможно. Даже инспекторы Специальной комиссии ООН (UNSCOM) вернулись из Ирака и сказали, что там нет ОМУ (оружия массового уничтожения. — Прим. ред.)", — вспоминает журналистка, пожелавшая остаться неназванной. По ее словам, во время интервью Пауэлл "поклялся, что это была правда". "Но, как вы знаете, позднее он сказал, что это неправда. Это был печальный день. Потому что, когда вы видите, что страна, которую мир называет крупнейшей державой, лжет, чтобы начать войну, — это очень тяжело", — отметила собеседница РИА Новости. Журналистка отметила, что, солгав на интервью, Пауэлл обманул весь мир. Журналистка выразила мнение, что инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли лгать. "Они сказали, что ОМУ там нет. Они сказали это отчетливо и ясно. Думаю, США — я не могу забраться к ним в голову, <...> но полагаю — они хотели развязать войну. Я не знаю из-за чего, из-за нефти ли", — заключила собеседница агентства.Пятого февраля 2003 года Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

https://ria.ru/20230204/ssha-1849692140.html

ирак

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, колин пауэлл, ирак, сша, оон