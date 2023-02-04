Судьба "Песняров": что стало с участниками легендарной советской группы
© РИА Новости / Евгений Коктыш / Перейти в медиабанкВладимир Мулявин, художественный руководитель ВИА "Песняры"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Мулявин — основатель одной из самых популярных групп Советского Союза "Песняры", народный артист СССР. Успешный музыкант продолжал развивать родную группу и после распада большой страны, однако закончил свою жизнь практически прикованным к постели.
Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Белорусский коллектив, который прославился на весь Союз, образовался в 1968 году под названием "Лявоны", с 1970-го переименовался в "Песняры". В его составе были Мулявин, его старший брат Валерий, Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин и Александр Демешко.
В живых из золотого состава группы остались бас-гитарист Тышко и саксофонист Владислав Мисевич.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в медиабанкЧетвертый Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве. Выступает коллектив из Белоруссии "Песняры"
Четвертый Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве. Выступает коллектив из Белоруссии "Песняры"
Первым умер гитарист Валерий Мулявин в 1973 году. Его уход из жизни до сих пор оставляет много вопросов. Но официальная версия — неудачное падение. Хотя по мнению Владимира, это было убийство. Валерию было 35 лет.
Следующим из жизни ушел один из основателей коллектива, клавишник Яшкин — 10 января 1997 года, ему было 56 лет.
Барабанщик Демешко скончался 8 мая 2006 года в возрасте 59 лет.
ВИА "Песняры" во время выступления в ДК МАИ
А вот художественный руководитель "Песняров" Владимир Мулявин умер в 2003 году.
Музыкант не покидал коллектив до самой смерти, а на сайте группы до сих пор есть страница, посвященная исполнителю.
Группа активно выступала по странам бывшего СССР, хотя состав отличался от первоначального. Но главное для слушателей были песни — "Белоруссия", "Беловежская пуща", "Вологда" и другие советские мегахиты.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкВыступление вокально-инструментального ансамбля "Песняры". 1990 год
Выступление вокально-инструментального ансамбля "Песняры". 1990 год
Четырнадцатого мая 2002 года Мулявин попал в ДТП: на трассе под Минском он разбился на своем Mercedes. Говорят, что накануне он сильно выпивал и сел за руль в состоянии похмелья. Кроме того, знакомые артиста утверждают, что он был неважным водителем, хотя и любил ездить на автомобиле.
Однако Мулявин остался жив, но получил перелом позвоночника. Из-за травмы он был обездвижен.
О трагедии в Белоруссии узнал Иосиф Кобзон и срочно вылетел в Минск. После встречи с врачами было принято решение переправить Мулявина в Москву.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы России Иосиф Кобзон
Депутат Государственной думы России Иосиф Кобзон
Сначала он оказался в больнице № 19, где даже ночью рядом с ним была жена Светлана. Затем его перевели в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
Он умер 26 января 2003 года в российской столице, на следующий день с ним прощались в КЗ "Россия".
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в медиабанкОснователь и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин во время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной песни из белорусского местечка Березино
Основатель и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин во время встречи с артистами самодеятельного ансамбля народной песни из белорусского местечка Березино
Затем гроб с телом перевезли в Минск, где с Мулявиным простились как с национальным героем. Траурная процессия прошла по главной улице белорусской столицы — проспекту Независимости.
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин
Похоронили Мулявина на Восточном (Московском) кладбище в Минске, где покоятся известные люди республики.
В 2014 году на родине основателя "Песняров" — в Екатеринбурге — установили памятник музыканту. На торжественном мероприятии присутствовал министр культуры Белоруссии Борис Светлов.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЖители Екатеринбурга на открытии памятника народному артисту СССР, основателю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину возле киноконцертного театра "Космос"
Жители Екатеринбурга на открытии памятника народному артисту СССР, основателю ВИА "Песняры" Владимиру Мулявину возле киноконцертного театра "Космос"