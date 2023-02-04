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Судьба "Песняров": что стало с участниками легендарной советской группы

Судьба "Песняров": что стало с участниками легендарной советской группы - РИА Новости, 04.02.2023

Судьба "Песняров": что стало с участниками легендарной советской группы

Владимир Мулявин — основатель одной из самых популярных групп Советского Союза "Песняры", народный артист СССР. Успешный музыкант продолжал развивать родную... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T07:00

2023-02-04T07:00

2023-02-04T07:00

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шоу-бизнес

минск

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Мулявин — основатель одной из самых популярных групп Советского Союза "Песняры", народный артист СССР. Успешный музыкант продолжал развивать родную группу и после распада большой страны, однако закончил свою жизнь практически прикованным к постели.Белорусский коллектив, который прославился на весь Союз, образовался в 1968 году под названием "Лявоны", с 1970-го переименовался в "Песняры". В его составе были Мулявин, его старший брат Валерий, Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин и Александр Демешко.В живых из золотого состава группы остались бас-гитарист Тышко и саксофонист Владислав Мисевич.Первым умер гитарист Валерий Мулявин в 1973 году. Его уход из жизни до сих пор оставляет много вопросов. Но официальная версия — неудачное падение. Хотя по мнению Владимира, это было убийство. Валерию было 35 лет.Следующим из жизни ушел один из основателей коллектива, клавишник Яшкин — 10 января 1997 года, ему было 56 лет.Барабанщик Демешко скончался 8 мая 2006 года в возрасте 59 лет.А вот художественный руководитель "Песняров" Владимир Мулявин умер в 2003 году.Музыкант не покидал коллектив до самой смерти, а на сайте группы до сих пор есть страница, посвященная исполнителю.Группа активно выступала по странам бывшего СССР, хотя состав отличался от первоначального. Но главное для слушателей были песни — "Белоруссия", "Беловежская пуща", "Вологда" и другие советские мегахиты.Четырнадцатого мая 2002 года Мулявин попал в ДТП: на трассе под Минском он разбился на своем Mercedes. Говорят, что накануне он сильно выпивал и сел за руль в состоянии похмелья. Кроме того, знакомые артиста утверждают, что он был неважным водителем, хотя и любил ездить на автомобиле.Однако Мулявин остался жив, но получил перелом позвоночника. Из-за травмы он был обездвижен.О трагедии в Белоруссии узнал Иосиф Кобзон и срочно вылетел в Минск. После встречи с врачами было принято решение переправить Мулявина в Москву.Сначала он оказался в больнице № 19, где даже ночью рядом с ним была жена Светлана. Затем его перевели в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Он умер 26 января 2003 года в российской столице, на следующий день с ним прощались в КЗ "Россия".Затем гроб с телом перевезли в Минск, где с Мулявиным простились как с национальным героем. Траурная процессия прошла по главной улице белорусской столицы — проспекту Независимости.Похоронили Мулявина на Восточном (Московском) кладбище в Минске, где покоятся известные люди республики.В 2014 году на родине основателя "Песняров" — в Екатеринбурге — установили памятник музыканту. На торжественном мероприятии присутствовал министр культуры Белоруссии Борис Светлов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

песняры, шоу-бизнес, минск, белоруссия, ссср