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В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году - РИА Новости, 04.02.2023
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В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году
В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году - РИА Новости, 04.02.2023
В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году
Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:57
2023-02-04T18:57
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается в субботу. Министр отметил, что это позволит в лучшую сторону изменить картину по статистике с онкозаболеваниями. Ранее Мурашко сообщал, что около 60% случаев онкологических заболеваний выявляется в России на ранних стадиях. А одногодичная летальность больных раком снизилась почти на 5,5%.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
18:57 04.02.2023
 
В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году

Мурашко объявил о введении в эксплуатацию четырех крупных онкоклиник в 2023 году

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается в субботу.
"В этом году планируется точно не менее 4 крупных онкологических клиник, которые будут введены в эксплуатацию", - сказал Мурашко на церемонии вручения премии "Будем жить".
Министр отметил, что это позволит в лучшую сторону изменить картину по статистике с онкозаболеваниями.
Ранее Мурашко сообщал, что около 60% случаев онкологических заболеваний выявляется в России на ранних стадиях. А одногодичная летальность больных раком снизилась почти на 5,5%.
Санкт-Петербург, Россия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:35
В Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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