https://ria.ru/20230204/onkokliniki-1849772308.html

В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году

В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году - РИА Новости, 04.02.2023

В России введут в эксплуатацию четыре крупные онкоклиники в 2023 году

Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:57

2023-02-04T18:57

2023-02-04T18:57

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не менее четырех крупных онкологических клиник будут введены в эксплуатацию в этом году в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается в субботу. Министр отметил, что это позволит в лучшую сторону изменить картину по статистике с онкозаболеваниями. Ранее Мурашко сообщал, что около 60% случаев онкологических заболеваний выявляется в России на ранних стадиях. А одногодичная летальность больных раком снизилась почти на 5,5%.

https://ria.ru/20230109/medpomosch-1843685154.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия