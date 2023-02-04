https://ria.ru/20230204/mangushev-1849770789.html
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении - РИА Новости, 04.02.2023
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении
Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:37
2023-02-04T18:37
2023-02-04T21:15
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию города Стаханова, сообщил РИА Новости музыкант, военкор Аким Апачев.Он также добавил, что, предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область. Со слов Акима Апачева, обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, стаханов, народная милиция лнр
В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Народная милиция ЛНР
18:37 04.02.2023 (обновлено: 21:15 04.02.2023)
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении в голову