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Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении - РИА Новости, 04.02.2023
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Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении - РИА Новости, 04.02.2023
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении
Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:37
2023-02-04T21:15
в мире
луганская народная республика
стаханов
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию города Стаханова, сообщил РИА Новости музыкант, военкор Аким Апачев.Он также добавил, что, предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область. Со слов Акима Апачева, обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах.
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в мире, луганская народная республика, стаханов, народная милиция лнр
В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Народная милиция ЛНР
18:37 04.02.2023 (обновлено: 21:15 04.02.2023)
 
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении в голову

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию города Стаханова, сообщил РИА Новости музыкант, военкор Аким Апачев.

"Я знаю Игоря очень давно и до сих пор в шоке от произошедшего. Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжелое, с негативной тенденцией", — рассказал Апачев.

Он также добавил, что, предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область. Со слов Акима Апачева, обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановНародная милиция ЛНР
 
 
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