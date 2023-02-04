https://ria.ru/20230204/mangushev-1849770789.html

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении - РИА Новости, 04.02.2023

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил о его тяжелом ранении

Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:37

2023-02-04T18:37

2023-02-04T21:15

в мире

луганская народная республика

стаханов

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, в настоящий момент он доставлен в нейрохирургию города Стаханова, сообщил РИА Новости музыкант, военкор Аким Апачев.Он также добавил, что, предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область. Со слов Акима Апачева, обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах.

https://ria.ru/20230130/tankist-1848297922.html

луганская народная республика

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, стаханов, народная милиция лнр