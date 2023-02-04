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США не будут сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму, считает эксперт - РИА Новости, 04.02.2023
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США не будут сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму, считает эксперт
США не будут сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму, считает эксперт - РИА Новости, 04.02.2023
США не будут сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму, считает эксперт
Вашингтон не будет сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму новым поставляемым ему оружием, считая это фактором давления на Москву, но такая позиция... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:50
2023-02-04T14:58
украина
сша
нато
владимир батюк
россия
в мире
республика крым
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вашингтон не будет сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму новым поставляемым ему оружием, считая это фактором давления на Москву, но такая позиция вызывает все больше вопросов внутри самих США, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк. США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что если Киев попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. По его словам, в Вашингтоне в завершении конфликта на Украине просто не заинтересованы. Такова, подчеркнул он, официальная позиция США - она при этом начинает вызывать все больше вопросов в американских властных кругах. "Разумность этой позиции у многих представителей правящей элиты США вызывает все больше вопросов. Этот конфликт явно затянулся, требует от США больше и больше расходов - они выгодны для американского ВПК, но совершенно не помогают американской экономике в целом", - добавил эксперт, отметив, что республиканцы считают необходимым не наращивать расходы, а сокращать, и в том числе на "непродуктивную" Украину. Комментируя саму военную помощь, Батюк рассказал, что снаряды GLSDB, по мнению военных США, помогут Украине наносить более эффективные удары по тыловым объектам российских войск. "Снаряды GLSDB имеют вдвое больший радиус действия, чем снаряды для систем HIMARS. Военные США рассчитывают, что они помогут украинским военным наносить более эффективные удары по тыловым объектам вооруженных сил. Это очередная "вундерваффе", которых было довольно много", - заключил эксперт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230204/vozmezdie-1849717330.html
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украина
сша
россия
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украина, сша, нато, владимир батюк, россия, в мире, республика крым
Украина, США, НАТО, Владимир Батюк, Россия, В мире, Республика Крым
14:50 04.02.2023 (обновлено: 14:58 04.02.2023)
 
США не будут сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму, считает эксперт

Эксперт Батюк считает, что США не будут сдерживать Киев в случае возможных ударов по Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вашингтон не будет сдерживать Киев при возможных ударах по Крыму новым поставляемым ему оружием, считая это фактором давления на Москву, но такая позиция вызывает все больше вопросов внутри самих США, заявил РИА Новости руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет военной помощи включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 11:51Специальная военная операция на Украине
Медведев предупредил о последствиях ударов по Крыму
Россия не ставит перед собой никаких ограничений при ответе на атаки, в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия, заявил позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что если Киев попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. По его словам, в Вашингтоне в завершении конфликта на Украине просто не заинтересованы.
"США дают понять, что против ударов по Курской или Воронежской областям, но не против ударов по Донецку, Запорожской области и даже по Крыму. Можно ожидать, что Вашингтон не будет сдерживать Киев в контексте ударов по Крыму. Они считают, что это будет фактором нажима на Россию", - сказал Батюк РИА Новости.
Такова, подчеркнул он, официальная позиция США - она при этом начинает вызывать все больше вопросов в американских властных кругах.
"Разумность этой позиции у многих представителей правящей элиты США вызывает все больше вопросов. Этот конфликт явно затянулся, требует от США больше и больше расходов - они выгодны для американского ВПК, но совершенно не помогают американской экономике в целом", - добавил эксперт, отметив, что республиканцы считают необходимым не наращивать расходы, а сокращать, и в том числе на "непродуктивную" Украину.
Комментируя саму военную помощь, Батюк рассказал, что снаряды GLSDB, по мнению военных США, помогут Украине наносить более эффективные удары по тыловым объектам российских войск.
"Снаряды GLSDB имеют вдвое больший радиус действия, чем снаряды для систем HIMARS. Военные США рассчитывают, что они помогут украинским военным наносить более эффективные удары по тыловым объектам вооруженных сил. Это очередная "вундерваффе", которых было довольно много", - заключил эксперт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 10:19
В Госдуме предупредили о последствиях удара по Крыму ракетами США
 
УкраинаСШАНАТОВладимир БатюкРоссияВ миреРеспублика Крым
 
 
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