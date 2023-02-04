11:30 04.02.2023 (обновлено: 15:17 04.02.2023)
В Германии сделали неприятное для Запада признание о России
Генпрокурор ФРГ Франк: подозрение о диверсии на "Северных потоках" еще не подтвердилось
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия, Берлин
Национальный флаг Федеративной Республики Германия, Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор страны Питер Франк.
Он подчеркнул, что с помощью двух исследовательских судов с места происшествия были взяты пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов. Однако полученная информация не указывает на связь с Россией.
"Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. <...> Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось", — прокомментировал Франк.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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