https://ria.ru/20230204/dokazatelstvo-1849714362.html

В Германии сделали неприятное для Запада признание о России

В Германии сделали неприятное для Запада признание о России - РИА Новости, 04.02.2023

В Германии сделали неприятное для Запада признание о России

Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:30

2023-02-04T11:30

2023-02-04T15:17

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор страны Питер Франк.Он подчеркнул, что с помощью двух исследовательских судов с места происшествия были взяты пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов. Однако полученная информация не указывает на связь с Россией."Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. <...> Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось", — прокомментировал Франк.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html

https://ria.ru/20230131/gaz-1848600055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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