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В Германии сделали неприятное для Запада признание о России - РИА Новости, 04.02.2023
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В Германии сделали неприятное для Запада признание о России
В Германии сделали неприятное для Запада признание о России - РИА Новости, 04.02.2023
В Германии сделали неприятное для Запада признание о России
Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:30
2023-02-04T15:17
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор страны Питер Франк.Он подчеркнул, что с помощью двух исследовательских судов с места происшествия были взяты пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов. Однако полученная информация не указывает на связь с Россией."Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. &lt;...&gt; Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось", — прокомментировал Франк.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html
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в мире, цены на нефть, германия, россия, берлин (город), владимир путин, мария захарова, олаф шольц, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Цены на нефть, Германия, Россия, Берлин (город), Владимир Путин, Мария Захарова, Олаф Шольц, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
11:30 04.02.2023 (обновлено: 15:17 04.02.2023)
 
В Германии сделали неприятное для Запада признание о России

Генпрокурор ФРГ Франк: подозрение о диверсии на "Северных потоках" еще не подтвердилось

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия, Берлин
Национальный флаг Федеративной Республики Германия, Берлин - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия, Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил Welt am Sonntag генпрокурор страны Питер Франк.
Он подчеркнул, что с помощью двух исследовательских судов с места происшествия были взяты пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов. Однако полученная информация не указывает на связь с Россией.
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"Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе. <...> Но что я могу сказать, так это то, что подозрение, что это была иностранная диверсионная акция, еще не подтвердилось", — прокомментировал Франк.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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В миреЦены на нефтьГерманияРоссияБерлин (город)Владимир ПутинМария ЗахароваОлаф ШольцГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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