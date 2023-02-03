Рейтинг@Mail.ru
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/zaderzhanie-1849571525.html
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 03.02.2023
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве
Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:05
2023-02-03T18:44
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849606286_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_1635f55b4f89d8867608aba2d59e1593.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина."Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича, администратора телеграм-канала "Новый век". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Срок ареста следователь просит избрать до 2 апреля. Подозреваемый уже доставлен в суд, судебное заседание начнется в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве.В чем именно заключалось предполагаемое вымогательство, данных пока нет.
https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова
Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова
2023-02-03T16:05
true
PT2M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849606286_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_2d69499f89cbca45971145d18c34202a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
16:05 03.02.2023 (обновлено: 18:44 03.02.2023)
 
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве

Администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова задержали по делу о вымогательстве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.
"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича, администратора телеграм-канала "Новый век". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
Срок ареста следователь просит избрать до 2 апреля. Подозреваемый уже доставлен в суд, судебное заседание начнется в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве.
В чем именно заключалось предполагаемое вымогательство, данных пока нет.
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 11:25
В Пензе арестовали сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала