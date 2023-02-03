https://ria.ru/20230203/zaderzhanie-1849571525.html
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 03.02.2023
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве
Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:05
2023-02-03T16:05
2023-02-03T18:44
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина."Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича, администратора телеграм-канала "Новый век". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Срок ареста следователь просит избрать до 2 апреля. Подозреваемый уже доставлен в суд, судебное заседание начнется в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве.В чем именно заключалось предполагаемое вымогательство, данных пока нет.
https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова
Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова
2023-02-03T16:05
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PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
16:05 03.02.2023 (обновлено: 18:44 03.02.2023)
Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве
Администратора телеграм-канала "Новый век" Гусова задержали по делу о вымогательстве
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.
"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича, администратора телеграм-канала "Новый век". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
Срок ареста следователь просит избрать до 2 апреля. Подозреваемый уже доставлен в суд, судебное заседание начнется в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве
.
В чем именно заключалось предполагаемое вымогательство, данных пока нет.