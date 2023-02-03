https://ria.ru/20230203/zaderzhanie-1849571525.html

Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве

Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 03.02.2023

Администратора телеграм-канала "Новый век" заподозрили в вымогательстве

Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:05

2023-02-03T16:05

2023-02-03T18:44

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина."Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича, администратора телеграм-канала "Новый век". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Срок ареста следователь просит избрать до 2 апреля. Подозреваемый уже доставлен в суд, судебное заседание начнется в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве.В чем именно заключалось предполагаемое вымогательство, данных пока нет.

https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова Кадры обыска у администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова 2023-02-03T16:05 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия