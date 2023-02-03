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В Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека - РИА Новости, 03.02.2023
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В Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека
В Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека - РИА Новости, 03.02.2023
В Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека
Открытое горение ёмкостей с мазутом в посёлке Усадор под Усинском ликвидировано, при пожаре пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:12
2023-02-03T19:12
происшествия
усинск
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение ёмкостей с мазутом в посёлке Усадор под Усинском ликвидировано, при пожаре пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми. "Открытое горение ёмкостей с горючей жидкостью в посёлке Усадор ликвидировано. По предварительной информации, пострадали два человека. Причины возникновения пожара уточняются", - сказано в сообщении ГУМЧС. Уточняется, что подразделения работали в условиях повышенной сложности. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 52 человека, в том числе от МЧС - 6 единиц техники и 22 человека. В настоящее время подразделениями Усинского пожарно-спасательного гарнизона проводится проливка и разборка конструкций. "Оперативными и слаженным и действиями сотрудников пожарной охраны была ликвидирована угроза взрыва двух горящих ёмкостей и распространения огня на располагающуюся рядом ёмкость и здание котельной", - добавили в республиканском МЧС. Как сообщил глава Коми Владимир Уйба, в результате происшествия пострадали два сотрудника подрядной организации. "Им оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются", - отметил он.
https://ria.ru/20230203/shakhta-1849619259.html
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происшествия, усинск, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Усинск, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:12 03.02.2023
 
В Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека

В ГУМЧС сообщили, что в Усинске при возгорании емкостей с мазутом пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Открытое горение ёмкостей с мазутом в посёлке Усадор под Усинском ликвидировано, при пожаре пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.
"Открытое горение ёмкостей с горючей жидкостью в посёлке Усадор ликвидировано. По предварительной информации, пострадали два человека. Причины возникновения пожара уточняются", - сказано в сообщении ГУМЧС.
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Уточняется, что подразделения работали в условиях повышенной сложности. В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 52 человека, в том числе от МЧС - 6 единиц техники и 22 человека. В настоящее время подразделениями Усинского пожарно-спасательного гарнизона проводится проливка и разборка конструкций.
"Оперативными и слаженным и действиями сотрудников пожарной охраны была ликвидирована угроза взрыва двух горящих ёмкостей и распространения огня на располагающуюся рядом ёмкость и здание котельной", - добавили в республиканском МЧС.
Как сообщил глава Коми Владимир Уйба, в результате происшествия пострадали два сотрудника подрядной организации. "Им оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются", - отметил он.
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