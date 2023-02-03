https://ria.ru/20230203/shpionazh-1849485699.html

Эксперт рассказал, как можно "спустить" на землю "шпионский зонд"

Эксперт рассказал, как можно "спустить" на землю "шпионский зонд" - РИА Новости, 03.02.2023

Эксперт рассказал, как можно "спустить" на землю "шпионский зонд"

Беспилотный китайский зонд, предположительно пролетевший над Канадой и находящийся над США, сбить с земли крайне сложно из-за полета на большой высоте; его... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:40

2023-02-03T12:40

2023-02-03T12:40

в мире

сша

канада

россия

михаил фалеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны сша

norad

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Беспилотный китайский зонд, предположительно пролетевший над Канадой и находящийся над США, сбить с земли крайне сложно из-за полета на большой высоте; его можно уничтожить только ракетой радиолокационного наведения, выпущенной с истребителя, считает бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. "Во-первых, он летит гораздо выше того, где летают самолеты, в том числе истребители. Это зонд, как они его называют. Он летит выше, поэтому его напрямую самолет не догоняет, не рассматривает и не убивает. Надо пускать ракету, что в общем-то не очень просто", - рассказал РИА Новости Фалеев. Он отметил, что зонд просто так не сбить из-за отсутствия теплового излучения. "Существуют методы, и они (американцы) ими могут воспользоваться. Вылетает самолет и с определенной высоты, например, с 22 километров, до которых истребители долетают спокойно, пускает ракету радиолокационного наведения", - подчеркнул Фалеев, добавив, что с земли это сделать сложно. Собеседник агентства добавил, что американцы, возможно, ждут, когда зонд окажется над безлюдной местностью: "Потом они его собьют, им нужен сам измерительный модуль". Бывший замминистра предположил, что летящий над США зонд либо передает информацию, либо ее пишет. "Еще не факт, что это разведывательный, а не другого назначения. Где он может оказаться, не знаю: он пассивно по каким-то воздушным течениям летит", - добавил он. "Для американцев могут быть интересными воздушные течения в верхних слоях атмосферы, поэтому они отслеживают траекторию его движения", - резюмировал Фалеев. На вооружении США стоят несколько видов зенитных ракетных комплексов. Один из них - ЗРК Patriot - в зависимости от модификации и класса ракет может поражать цели на высоте до 24 километров.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

https://ria.ru/20230203/kanada-1849425515.html

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канада

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, канада, россия, михаил фалеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны сша, norad, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )