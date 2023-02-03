https://ria.ru/20230203/shakhta-1849619259.html
В Коми более 200 горняков вывели на поверхность из-за задымления шахты
В Коми более 200 горняков вывели на поверхность из-за задымления шахты - РИА Новости, 03.02.2023
В Коми более 200 горняков вывели на поверхность из-за задымления шахты
Более 200 человек вывели на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Коми из-за задымления, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:21
2023-02-03T18:21
2023-02-03T18:21
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 200 человек вывели на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" в Коми из-за задымления, сообщает республиканское ГУМЧС. Сообщение о задымлении в камере пункта регулирующей аппаратуры на шахте "Воркутинская" поступило в 15.45 мск. "Задымление произошло по исходящей струе вентиляции шахты. На место оперативно прибыли сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС, участок шахты был обесточен. Работники смен шахт "Воркутинская" (113 человек) и "Заполярная" (106 человек) были выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении. В настоящее время в шахте находится вспомогательная горно-спасательная команда, которая помогают устранить причину задымления.
https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849506299.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика коми
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Коми
В Коми более 200 горняков вывели на поверхность из-за задымления шахты
В Коми более 200 горняков вывели на поверхность из-за задымления шахты, пострадавших нет