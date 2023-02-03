https://ria.ru/20230203/poezd-1849591364.html

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро - РИА Новости, 03.02.2023

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:05

2023-02-03T17:05

2023-02-03T17:25

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

московский метрополитен

москва

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло в пятницу в электродепо "Измайлово". "В основе концепции дизайна, который использован для брендирования поезда, - семь ключевых "точек притяжения" Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас, Выкса. Здорово, что дизайнеры выезжали непосредственно в эти города, стремились передать атмосферу. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, что также символично, ведь Большая Покровская – главная пешеходная улица и одно из самых знаковых мест Нижнего. Арбатско-Покровская линия каждый день перевозит почти миллион пассажиров. Это значит, что десятки миллионов человек ежемесячно получат возможность познакомиться поближе с Нижегородской областью", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что Нижегородская область занимает 6-е место в Национальном туристическом рейтинге, уступая только курортным Краснодарскому краю и Крыму, а также Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. Регион стабильно входит в топ-5 популярных направлений для путешествий по России. "Нижний Новгород – это, действительно, место, которое полностью передает русский характер. Это труд, инновации, наука, прорыв к невозможному, а также духовный центр, это Ока и Волга", - отметил Никитин. В дизайне поезда сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажирам в каждом вагоне перейти на страницу одного из представленных городов. "От лица департамента транспорта хочу добавить, что наша задача - делать поездки пассажиров Московского метрополитена не только безопасными, быстрыми, комфортными, но и, конечно же, интересными. Поэтому такой вот брендированный поезд выходит на Арбатско-Покровскую линию. Он будет ходить на протяжении шести месяцев", - приводятся в сообщении слова советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой.

https://ria.ru/20230203/soglasheniya-1849469259.html

https://ria.ru/20230131/taksi-elektrokary-1848785058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин, московский метрополитен, москва, новости - туризм