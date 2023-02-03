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Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро - РИА Новости, 03.02.2023
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Нижегородская область
https://ria.ru/20230203/poezd-1849591364.html
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро - РИА Новости, 03.02.2023
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:05
2023-02-03T17:25
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
московский метрополитен
москва
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия", сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло в пятницу в электродепо "Измайлово". "В основе концепции дизайна, который использован для брендирования поезда, - семь ключевых "точек притяжения" Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас, Выкса. Здорово, что дизайнеры выезжали непосредственно в эти города, стремились передать атмосферу. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, что также символично, ведь Большая Покровская – главная пешеходная улица и одно из самых знаковых мест Нижнего. Арбатско-Покровская линия каждый день перевозит почти миллион пассажиров. Это значит, что десятки миллионов человек ежемесячно получат возможность познакомиться поближе с Нижегородской областью", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что Нижегородская область занимает 6-е место в Национальном туристическом рейтинге, уступая только курортным Краснодарскому краю и Крыму, а также Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. Регион стабильно входит в топ-5 популярных направлений для путешествий по России. "Нижний Новгород – это, действительно, место, которое полностью передает русский характер. Это труд, инновации, наука, прорыв к невозможному, а также духовный центр, это Ока и Волга", - отметил Никитин. В дизайне поезда сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажирам в каждом вагоне перейти на страницу одного из представленных городов. "От лица департамента транспорта хочу добавить, что наша задача - делать поездки пассажиров Московского метрополитена не только безопасными, быстрыми, комфортными, но и, конечно же, интересными. Поэтому такой вот брендированный поезд выходит на Арбатско-Покровскую линию. Он будет ходить на протяжении шести месяцев", - приводятся в сообщении слова советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой.
https://ria.ru/20230203/soglasheniya-1849469259.html
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нижегородская область, глеб никитин, московский метрополитен, москва, новости - туризм
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Московский метрополитен, Москва, Новости - Туризм
17:05 03.02.2023 (обновлено: 17:25 03.02.2023)
 

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие прошло в пятницу в электродепо "Измайлово".
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
1 из 5

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
2 из 5

Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
3 из 5

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

В вагоне поезда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
4 из 5

В вагоне поезда

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Фотография Максима Горького внутри вагона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
5 из 5

Фотография Максима Горького внутри вагона

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
1 из 5

Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
2 из 5

Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
3 из 5

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
4 из 5

В вагоне поезда

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
5 из 5

Фотография Максима Горького внутри вагона

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
"В основе концепции дизайна, который использован для брендирования поезда, - семь ключевых "точек притяжения" Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас, Выкса. Здорово, что дизайнеры выезжали непосредственно в эти города, стремились передать атмосферу. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, что также символично, ведь Большая Покровская – главная пешеходная улица и одно из самых знаковых мест Нижнего. Арбатско-Покровская линия каждый день перевозит почти миллион пассажиров. Это значит, что десятки миллионов человек ежемесячно получат возможность познакомиться поближе с Нижегородской областью", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что Нижегородская область занимает 6-е место в Национальном туристическом рейтинге, уступая только курортным Краснодарскому краю и Крыму, а также Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. Регион стабильно входит в топ-5 популярных направлений для путешествий по России.
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"Нижний Новгород – это, действительно, место, которое полностью передает русский характер. Это труд, инновации, наука, прорыв к невозможному, а также духовный центр, это Ока и Волга", - отметил Никитин.
В дизайне поезда сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажирам в каждом вагоне перейти на страницу одного из представленных городов.
"От лица департамента транспорта хочу добавить, что наша задача - делать поездки пассажиров Московского метрополитена не только безопасными, быстрыми, комфортными, но и, конечно же, интересными. Поэтому такой вот брендированный поезд выходит на Арбатско-Покровскую линию. Он будет ходить на протяжении шести месяцев", - приводятся в сообщении слова советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой.
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