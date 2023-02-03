17:05 03.02.2023 (обновлено: 17:25 03.02.2023)
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" пустили в московском метро
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в запуске брендированного поезда Московского метрополитена "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие прошло в пятницу в электродепо "Измайлово".
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
1 из 5
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
2 из 5
Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда
3 из 5
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
В вагоне поезда
4 из 5
В вагоне поезда
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Фотография Максима Горького внутри вагона
5 из 5
Фотография Максима Горького внутри вагона
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
1 из 5
Поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
2 из 5
Пассажирка поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
3 из 5
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в запуске поезда
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
4 из 5
В вагоне поезда
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
5 из 5
Фотография Максима Горького внутри вагона
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
"В основе концепции дизайна, который использован для брендирования поезда, - семь ключевых "точек притяжения" Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас, Выкса. Здорово, что дизайнеры выезжали непосредственно в эти города, стремились передать атмосферу. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, что также символично, ведь Большая Покровская – главная пешеходная улица и одно из самых знаковых мест Нижнего. Арбатско-Покровская линия каждый день перевозит почти миллион пассажиров. Это значит, что десятки миллионов человек ежемесячно получат возможность познакомиться поближе с Нижегородской областью", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что Нижегородская область занимает 6-е место в Национальном туристическом рейтинге, уступая только курортным Краснодарскому краю и Крыму, а также Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. Регион стабильно входит в топ-5 популярных направлений для путешествий по России.
"Нижний Новгород – это, действительно, место, которое полностью передает русский характер. Это труд, инновации, наука, прорыв к невозможному, а также духовный центр, это Ока и Волга", - отметил Никитин.
В дизайне поезда сочетаются ключевые исторические факты и объекты, ассоциирующиеся с городами региона и являющиеся их символами. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажирам в каждом вагоне перейти на страницу одного из представленных городов.
"От лица департамента транспорта хочу добавить, что наша задача - делать поездки пассажиров Московского метрополитена не только безопасными, быстрыми, комфортными, но и, конечно же, интересными. Поэтому такой вот брендированный поезд выходит на Арбатско-Покровскую линию. Он будет ходить на протяжении шести месяцев", - приводятся в сообщении слова советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой.