https://ria.ru/20230203/planirovka-1849594995.html

Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье

Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2023

Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье

В Подмосковье стало проще подать заявление на получение разрешения о подготовке проекта планировки территорий. Эти проекты показывают расположение различных... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:16

2023-02-03T17:16

2023-02-03T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Подмосковье стало проще подать заявление на получение разрешения о подготовке проекта планировки территорий. Эти проекты показывают расположение различных объектов на территории и их параметры, сообщил телеканал "360"."Теперь при заполнении онлайн-формы заявителю намного проще выбрать необходимый эскиз планируемого развития территории. Он зависит от типа объекта", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Теперь можно автоматически составить список обязательных документов для заявки. Таким образом, в дальнейшем количество отказов значительно снизится. Найти услугу можно в разделе "Земля и стройка" – "Строительные работы" на портале госуслуг. Заявление могут подать собственники или арендаторы земельных участков, где планируется строительство.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)