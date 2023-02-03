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Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье
Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2023
Получить онлайн-услугу по планировке застройки стало проще в Подмосковье
В Подмосковье стало проще подать заявление на получение разрешения о подготовке проекта планировки территорий. Эти проекты показывают расположение различных... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:16
2023-02-03T17:16
2023-02-03T17:16
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Подмосковье стало проще подать заявление на получение разрешения о подготовке проекта планировки территорий. Эти проекты показывают расположение различных объектов на территории и их параметры, сообщил телеканал "360"."Теперь при заполнении онлайн-формы заявителю намного проще выбрать необходимый эскиз планируемого развития территории. Он зависит от типа объекта", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Теперь можно автоматически составить список обязательных документов для заявки. Таким образом, в дальнейшем количество отказов значительно снизится. Найти услугу можно в разделе "Земля и стройка" – "Строительные работы" на портале госуслуг. Заявление могут подать собственники или арендаторы земельных участков, где планируется строительство.
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РИА Новости
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