https://ria.ru/20230203/napadenie-1849595095.html

В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка

В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка - РИА Новости, 03.02.2023

В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка

Уголовное дело заведено на женщину, напавшую днем 30 января на незнакомую девочку в центре Улан-Удэ, сообщает информационный портал МВД Бурятии. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:17

2023-02-03T17:17

2023-02-03T17:17

происшествия

улан-удэ

россия

республика бурятия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мвд бурятии

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УЛАН-УДЭ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено на женщину, напавшую днем 30 января на незнакомую девочку в центре Улан-Удэ, сообщает информационный портал МВД Бурятии. Видео с неадекватным поведением женщины, которая среди бела дня подходит к незнакомой ей девочке, начинает хватать за капюшон и трясти ее, попало в сеть. По данным МВД республики, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её восьмилетнюю дочь. "Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что личность гражданки, причастной к инциденту, установлена. В настоящее время ведется её розыск.

https://ria.ru/20230125/lift-1847267093.html

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россия

республика бурятия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд бурятии