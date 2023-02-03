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В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка - РИА Новости, 03.02.2023
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В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка
В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка - РИА Новости, 03.02.2023
В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка
Уголовное дело заведено на женщину, напавшую днем 30 января на незнакомую девочку в центре Улан-Удэ, сообщает информационный портал МВД Бурятии. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:17
2023-02-03T17:17
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд бурятии
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УЛАН-УДЭ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено на женщину, напавшую днем 30 января на незнакомую девочку в центре Улан-Удэ, сообщает информационный портал МВД Бурятии. Видео с неадекватным поведением женщины, которая среди бела дня подходит к незнакомой ей девочке, начинает хватать за капюшон и трясти ее, попало в сеть. По данным МВД республики, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её восьмилетнюю дочь. "Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что личность гражданки, причастной к инциденту, установлена. В настоящее время ведется её розыск.
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улан-удэ
россия
республика бурятия
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происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд бурятии
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Бурятии
17:17 03.02.2023
 
В Улан-Удэ завели уголовное дело на женщину, напавшую на ребенка

В Улан-Удэ ищут женщину, напавшую на незнакомую девочку, на нее завели уголовное дело

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УЛАН-УДЭ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено на женщину, напавшую днем 30 января на незнакомую девочку в центре Улан-Удэ, сообщает информационный портал МВД Бурятии.
Видео с неадекватным поведением женщины, которая среди бела дня подходит к незнакомой ей девочке, начинает хватать за капюшон и трясти ее, попало в сеть.
По данным МВД республики, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её восьмилетнюю дочь.
"Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личность гражданки, причастной к инциденту, установлена. В настоящее время ведется её розыск.
Кнопочная панель лифта - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 10:52
В Нижнем Новгороде полиция ищет женщину, напавшую на ребенка в лифте
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияРеспублика БурятияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МВД Бурятии
 
 
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