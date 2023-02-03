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Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит - РИА Новости, 03.02.2023
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Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит
Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит - РИА Новости, 03.02.2023
Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит
Колонизаторские инстинкты никуда не исчезли, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:39
2023-02-03T12:19
россия
сергей лавров
единая россия
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колонизаторские инстинкты никуда не исчезли, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, тем более, что инстинкты колонизаторские никуда не исчезли", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "Ни для кого не секрет, что последствия колониализма, порочная практика его современных проявлений является одной из главных причин глубоких диспропорций в развитии государств нашего мира", - добавил глава российской дипломатии.
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россия, сергей лавров, единая россия, в мире
Россия, Сергей Лавров, Единая Россия, В мире
11:39 03.02.2023 (обновлено: 12:19 03.02.2023)
 
Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит

Глава МИД Лавров заявил, что колонизаторские инстинкты западных элит никуда не исчезли

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании комиссии совета партии "Единая Россия" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании комиссии совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании комиссии совета партии "Единая Россия" в Москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колонизаторские инстинкты никуда не исчезли, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, тем более, что инстинкты колонизаторские никуда не исчезли", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Ни для кого не секрет, что последствия колониализма, порочная практика его современных проявлений является одной из главных причин глубоких диспропорций в развитии государств нашего мира", - добавил глава российской дипломатии.
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 03:42
В Минобороны рассказали о попытке "ментального блицкрига" Запада
 
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