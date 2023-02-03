https://ria.ru/20230203/lavrov-1849463131.html

Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит

Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит - РИА Новости, 03.02.2023

Лавров заявил о колонизаторских инстинктах западных элит

Колонизаторские инстинкты никуда не исчезли, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:39

2023-02-03T11:39

2023-02-03T12:19

россия

сергей лавров

единая россия

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Колонизаторские инстинкты никуда не исчезли, преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Преступления колонизаторов не имеют срока давности и навсегда лишают права западных элит претендовать на какое-либо моральное лидерство, тем более, что инстинкты колонизаторские никуда не исчезли", - сказал Лавров в ходе заседания комиссии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "Ни для кого не секрет, что последствия колониализма, порочная практика его современных проявлений является одной из главных причин глубоких диспропорций в развитии государств нашего мира", - добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230201/blitskrig-1848836198.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, единая россия, в мире