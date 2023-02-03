https://ria.ru/20230203/kakhovka-1849594317.html

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 03.02.2023

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряды попали в гаражный кооператив, сообщает пресс-служба Новокаховского городского... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:13

2023-02-03T17:13

2023-02-03T17:33

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряды попали в гаражный кооператив, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа."Сегодня около 16.20 укронацисты обстреляли Новую Каховку. В результате попадания снарядов в гаражный кооператив "Южный" возник пожар", - говорится в сообщении.На место обстрела прибыли спасатели.

https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html

новая каховка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, украина