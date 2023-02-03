https://ria.ru/20230203/kakhovka-1849594317.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 03.02.2023
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряды попали в гаражный кооператив, сообщает пресс-служба Новокаховского городского... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:13
2023-02-03T17:13
2023-02-03T17:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, снаряды попали в гаражный кооператив, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа."Сегодня около 16.20 укронацисты обстреляли Новую Каховку. В результате попадания снарядов в гаражный кооператив "Южный" возник пожар", - говорится в сообщении.На место обстрела прибыли спасатели.
https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
17:13 03.02.2023 (обновлено: 17:33 03.02.2023)
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, снаряды попали в гаражный кооператив