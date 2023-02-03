https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849404506.html

В МИД исключили возможность возвращения России в Совет Европы

В МИД исключили возможность возвращения России в Совет Европы - РИА Новости, 03.02.2023

В МИД исключили возможность возвращения России в Совет Европы

Россия не собирается возвращаться в Совет Европы, заявил в интервью "Парламентской газете" заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:46

2023-02-03T01:46

2023-02-03T07:38

россия

александр грушко

владимир путин

мария захарова

совет европы

госдума рф

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия не собирается возвращаться в Совет Европы, заявил в интервью "Парламентской газете" заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.Совет Европы, отметил дипломат, перестал быть организацией, основная цель которой заключается в достижении единства европейских народов. Благодаря политике западных стран, "он (Совет Европы – Прим. ред.) превращен в нечто противоположное". Организация, подчеркнул заместитель министра, стала "предбанником Евросоюза".Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Документ опубликован в думской электронной базе. Нижняя палата парламента, как ожидается, рассмотрит соответствующий законопроект 16 февраля.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом отмечалось, что Москва будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции.Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила решением тем, что Россия не хотела быть "мальчиком для битья".

https://ria.ru/20230201/problemy-1849061005.html

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россия, александр грушко, владимир путин, мария захарова, совет европы, госдума рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)