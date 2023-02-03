18:09 03.02.2023 (обновлено: 18:10 03.02.2023)
Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar
В Минобороны Украины заявили, что согласовали место для строительства центра Bayraktar
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране, заявил начальник главного управления земель обороны и фондов ведомства Борис Закутний.
"Главное управление сейчас осуществляет общую организацию и координацию работы по поводу строительства и обустройства совместного учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar... Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых было согласовано место расположения центра", - заявил он в интервью изданию "АрмияInform".
Также он отметил, что в рамках проекта был подписан меморандум между минобороны Украины и компанией Baykar. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для строительства и обустройства центра Верховная рада утвердила законопроект о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Раннее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщил, что министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.