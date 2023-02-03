https://ria.ru/20230203/bayraktar-1849616094.html

Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar

Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar - РИА Новости, 03.02.2023

Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar

Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране, заявил начальник главного управления земель обороны и фондов ведомства Борис... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:09

2023-02-03T18:09

2023-02-03T18:10

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны Украины согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране, заявил начальник главного управления земель обороны и фондов ведомства Борис Закутний. Также он отметил, что в рамках проекта был подписан меморандум между минобороны Украины и компанией Baykar. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для строительства и обустройства центра Верховная рада утвердила законопроект о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Раннее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщил, что министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине. РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

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украина, верховная рада украины, турция, bayraktar , в мире