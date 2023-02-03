https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849410896.html

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T05:24

2023-02-03T05:24

2023-02-03T05:50

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в городе и попадут в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил.Он добавил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849408019.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, киев, донецкая народная республика