05:24 03.02.2023 (обновлено: 05:50 03.02.2023)
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский: чтобы занять Артемовск, нужно взять трассу из Часова Яра
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в городе и попадут в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил.
"Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.