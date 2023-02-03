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В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849410896.html
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска - РИА Новости, 03.02.2023
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:24
2023-02-03T05:50
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в городе и попадут в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил.Он добавил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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артемовск
киев
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артемовск, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика
05:24 03.02.2023 (обновлено: 05:50 03.02.2023)
 
В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

Советник главы ДНР Кимаковский: чтобы занять Артемовск, нужно взять трассу из Часова Яра

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, украинские войска потеряют последний путь снабжения своей группировки в городе и попадут в оперативное окружение, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил.
"Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем стало известно накануне, приближает момент полного окружения Артемовска.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
03:23Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная Республика
 
 
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