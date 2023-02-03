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Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар - РИА Новости, 03.02.2023
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Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар
Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар - РИА Новости, 03.02.2023
Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар
Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны предположительно шпионский аэростат. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:38
2023-02-03T16:39
в мире
сша
китай
дональд трамп
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны предположительно шпионский аэростат. "Сбейте шар!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. В МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. Ранее в пятницу сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное".
https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Министерство обороны США, NORAD
16:38 03.02.2023 (обновлено: 16:39 03.02.2023)
 
Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар

Экс-президент США Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны шпионский аэростат

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны предположительно шпионский аэростат.
"Сбейте шар!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 16:39
"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона
Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. В МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса.
Ранее в пятницу сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное".
Истребители ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 12:40
Эксперт рассказал, как можно "спустить" на землю "шпионский зонд"
 
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