https://ria.ru/20230203/aerostat-1849580762.html

Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар

Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар - РИА Новости, 03.02.2023

Трамп призвал сбить барражирующий над США "шпионский" шар

Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны предположительно шпионский аэростат. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:38

2023-02-03T16:38

2023-02-03T16:39

в мире

сша

китай

дональд трамп

министерство обороны сша

norad

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над севером страны предположительно шпионский аэростат. "Сбейте шар!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. В МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. Ранее в пятницу сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное".

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

https://ria.ru/20230203/shpionazh-1849485699.html

сша

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша, norad