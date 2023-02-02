https://ria.ru/20230202/zaderzhanie-1849141644.html
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск - РИА Новости, 02.02.2023
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:40
2023-02-02T09:40
2023-02-02T10:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849163607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_396db582127063e86dca1d9da7f9fe5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемый рассказал, что передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных. По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок", - говорится в сообщении.Задержанный является 29-летним местным таксистом. Он подтвердил, что умышленно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил."В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849163607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a2106b22bf5f4bc34de377e8d616791.jpg
Задержание наводчика украинских войск
Задержание наводчика украинских войск
2023-02-02T09:40
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Украина
09:40 02.02.2023 (обновлено: 10:54 02.02.2023)
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск
УМВД по Херсонской области сообщило о задержали наводчика украинских войск