https://ria.ru/20230202/zaderzhanie-1849141644.html

В Херсонской области задержали наводчика украинских войск

В Херсонской области задержали наводчика украинских войск - РИА Новости, 02.02.2023

В Херсонской области задержали наводчика украинских войск

В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:40

2023-02-02T09:40

2023-02-02T10:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемый рассказал, что передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных. По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок", - говорится в сообщении.Задержанный является 29-летним местным таксистом. Он подтвердил, что умышленно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил."В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, украина