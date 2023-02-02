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В Херсонской области задержали наводчика украинских войск - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области задержали наводчика украинских войск
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск - РИА Новости, 02.02.2023
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:40
2023-02-02T10:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемый рассказал, что передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных. По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок", - говорится в сообщении.Задержанный является 29-летним местным таксистом. Он подтвердил, что умышленно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил."В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения", - подчеркнули в ведомстве.
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Задержание наводчика украинских войск
Задержание наводчика украинских войск
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херсонская область , происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Украина
09:40 02.02.2023 (обновлено: 10:54 02.02.2023)
 
В Херсонской области задержали наводчика украинских войск

УМВД по Херсонской области сообщило о задержали наводчика украинских войск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Херсонской области задержали наводчика украинских войск, по указанным им данным как минимум пять раз проводились обстрелы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"Подозреваемый рассказал, что передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных. По указанным им районам как минимум 5 раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе, социальные объекты, такие как рынок", - говорится в сообщении.
Задержанный является 29-летним местным таксистом. Он подтвердил, что умышленно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил.
"В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения", - подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияУкраина
 
 
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