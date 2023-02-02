https://ria.ru/20230202/vodovod-1849110673.html

Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе

Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе - РИА Новости, 02.02.2023

Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе

Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T00:12

2023-02-02T00:12

2023-02-02T00:12

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донецкая народная республика

жкх

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донецк

кипучая криница

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. Там уточнили, что в ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме семи тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось в октябре 2022 года. За это время удалось проложить нить трубопровода протяженностью в 36 километров, а также возвести насосные и трансформаторные подстанции. После запуска трубопровода военные строители приступят к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.

https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

донецк

кипучая криница

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общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, жкх, министерство обороны рф (минобороны рф), донецк, кипучая криница