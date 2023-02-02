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Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе - РИА Новости, 02.02.2023
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Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе - РИА Новости, 02.02.2023
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе
Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:12
2023-02-02T00:12
общество
россия
донбасс
донецкая народная республика
жкх
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецк
кипучая криница
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. Там уточнили, что в ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме семи тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось в октябре 2022 года. За это время удалось проложить нить трубопровода протяженностью в 36 километров, а также возвести насосные и трансформаторные подстанции. После запуска трубопровода военные строители приступят к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.
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донбасс
донецкая народная республика
донецк
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общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, жкх, министерство обороны рф (минобороны рф), донецк, кипучая криница
Общество, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецк, Кипучая Криница
00:12 02.02.2023
 
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе

Строители Минобороны связали скважины Кипучей Криницы и водозаборный узел "Южный" Донецка

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство водовода
Строительство водовода - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Строительство водовода. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство очередного водовода для обеспечения чистой питьевой водой жителей Донецкой Народной Республики. Новое гидротехническое сооружение связало скважины поселка Кипучая Криница в ДНР и водозаборный узел "Южный" в городе Донецке", — отметили в министерстве.
Там уточнили, что в ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме семи тысяч кубических метров в сутки.
Строительство началось в октябре 2022 года. За это время удалось проложить нить трубопровода протяженностью в 36 километров, а также возвести насосные и трансформаторные подстанции.
После запуска трубопровода военные строители приступят к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.
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ОбществоРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЖКХМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонецкКипучая Криница
 
 
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