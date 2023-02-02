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Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе - РИА Новости, 02.02.2023
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе
Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T00:12
2023-02-02T00:12
2023-02-02T00:12
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода в Донбассе, сообщили в военном ведомстве. Там уточнили, что в ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме семи тысяч кубических метров в сутки. Строительство началось в октябре 2022 года. За это время удалось проложить нить трубопровода протяженностью в 36 километров, а также возвести насосные и трансформаторные подстанции. После запуска трубопровода военные строители приступят к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.
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Общество, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецк, Кипучая Криница
Строители Минобороны завершили возведение очередного водовода в Донбассе
Строители Минобороны связали скважины Кипучей Криницы и водозаборный узел "Южный" Донецка