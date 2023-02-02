https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html
Россия ответит на угрозы, заявил Путин
Россия ответит на угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 03.02.2023
Россия ответит на угрозы, заявил Путин
У России есть чем ответить на стоящие перед ней угрозы, включая поставки оружия Украине, заявил президент Владимир Путин во время выступления на концерте,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
2023-02-03T00:26
россия
владимир путин
украина
москва
германия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У России есть чем ответить на стоящие перед ней угрозы, включая поставки оружия Украине, заявил президент Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.Глава государства отметил, что это памятное событие стало сражением не просто за город, а за существование истерзанной, но непокоренной страны. По его словам, тогда определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.Он добавил, что готовность идти до конца ради Отечества и правды "заключается в характере нашего многонационального народа". Путин отметил, что именно это качество помогло низвергнуть нацизм. По его словам, Сталинградская битва стала "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни". Поэтому моральный долг перед солдатами-победителями — бережно хранить память об этом подвиге и не допускать искажения истории, подчеркнул президент.Глава государства также заявил, что нацизм в современном обличье представляет опасность для России, в связи с чем приходится давать отпор агрессии со стороны коллективного Запада. Он отметил, что сейчас Москве вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также планируют воевать с ней на территории Украины руками бандеровцев. По его словам, те, кто втягивают Германию в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.Он также отметил, что Россия сохранила большое количество дружественных ей стран во всем мире, несмотря на усилия западных элит. Президент уточнил, что речь идет в том числе о союзниках на Американском континенте и в Европе.Путин добавил, что тем, кто угрожает России, непонятна простая истина. Он подчеркнул, что "весь народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около ста тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовали почти три миллиона человек. Разгром действовавшей на Сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы Советской армии над немецкими захватчиками.
https://ria.ru/20221231/putin-1842634773.html
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россия, владимир путин, украина, москва, германия
Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Германия
17:36 02.02.2023 (обновлено: 00:26 03.02.2023)
Россия ответит на угрозы, заявил Путин
Президент Путин заявил, что у России есть чем ответить на поставки оружия Украине
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У России есть чем ответить на стоящие перед ней угрозы, включая поставки оружия Украине, заявил президент Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
Глава государства отметил, что это памятное событие стало сражением не просто за город, а за существование истерзанной, но непокоренной страны. По его словам, тогда определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
"Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне", — подчеркнул президент.
Он добавил, что готовность идти до конца ради Отечества и правды "заключается в характере нашего многонационального народа". Путин отметил, что именно это качество помогло низвергнуть нацизм. По его словам, Сталинградская битва стала "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни". Поэтому моральный долг перед солдатами-победителями — бережно хранить память об этом подвиге и не допускать искажения истории, подчеркнул президент.
Глава государства также заявил, что нацизм в современном обличье представляет опасность для России, в связи с чем приходится давать отпор агрессии со стороны коллективного Запада. Он отметил, что сейчас Москве
вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также планируют воевать с ней на территории Украины
руками бандеровцев. По его словам, те, кто втягивают Германию
в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
"Но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия сохранила большое количество дружественных ей стран во всем мире, несмотря на усилия западных элит. Президент уточнил, что речь идет в том числе о союзниках на Американском континенте и в Европе
.
Путин добавил, что тем, кто угрожает России, непонятна простая истина. Он подчеркнул, что "весь народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство".
Россия
начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около ста тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовали почти три миллиона человек. Разгром действовавшей на Сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы Советской армии над немецкими захватчиками.
"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы
1 из 12
В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.
2 из 12
Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.
3 из 12
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.
4 из 12
На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.
5 из 12
На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.
6 из 12
Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.
7 из 12
Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.
8 из 12
Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
9 из 12
Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".
10 из 12
"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".
11 из 12
Мероприятия проекта проходят 1 и 2 февраля.
12 из 12
Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.
1 из 12
В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.
2 из 12
Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.
3 из 12
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.
4 из 12
На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.
5 из 12
На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.
6 из 12
Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.
7 из 12
Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.
8 из 12
Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.
9 из 12
Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".
10 из 12
"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".
11 из 12
Мероприятия проекта проходят 1 и 2 февраля.
12 из 12
Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.