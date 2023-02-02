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Рязанская область заключила соглашение с РСТ - РИА Новости, 02.02.2023
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Рязанская область
https://ria.ru/20230202/soglashenie-1849277497.html
Рязанская область заключила соглашение с РСТ
Рязанская область заключила соглашение с РСТ - РИА Новости, 02.02.2023
Рязанская область заключила соглашение с РСТ
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом предприятий туристской индустрии, документ подписали губернатор Павел Малков и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:38
2023-02-02T15:38
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом предприятий туристской индустрии, документ подписали губернатор Павел Малков и вице-президент РСТ Ольга Санаева, передает корреспондент РИА Новости. По информации пресс-службы правительства региона, соглашение предусматривает продвижение ресурсов и турпродуктов Рязанской области, взаимодействие в сфере развития индустрии, участие в разработке проектов по совершенствованию законодательства. "Сейчас огромный всплеск внутреннего туризма мы видим, и Рязань здесь не исключение. Например, на новогодние праздники у нас были переполнены буквально все гостиницы. Мы должны отвечать этим современным вызовам и представлять новые программы. Мы, соответственно, планируем это делать, в том числе наращивать потенциал... Возможность взаимодействия с ведущими туристическими операторами - это не только возможность... привлечь дополнительно туристов, но и возможность услышать туроператоров, понять, что нам нужно доделать, чтобы туристам было максимально удобно и комфортно в области", - рассказал журналистам Малков. Подписание соглашения стало частью Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", мероприятия которого в этом году проводятся в Рязани. По данным пресс-службы правительства области, регионами-участниками проекта стали Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. "Проекту два года. Проект собирает фактически вместе все музейное сообщество страны. Сегодня мы можем говорить о едином музейном сообществе, о едином музейном пространстве... Важность этого проекта, прежде всего, заключается в том, что мы учимся, как продвигать музеям себя, как формировать для себя спрос далеко от своего региона, чтобы с Сахалина или из Ингушении и Чечни, из Коми или из Калининграда туристы приезжали в Рязань осмысленно", - сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
15:38 02.02.2023
 

Рязанская область заключила соглашение с РСТ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом предприятий туристской индустрии, документ подписали губернатор Павел Малков и вице-президент РСТ Ольга Санаева, передает корреспондент РИА Новости.
По информации пресс-службы правительства региона, соглашение предусматривает продвижение ресурсов и турпродуктов Рязанской области, взаимодействие в сфере развития индустрии, участие в разработке проектов по совершенствованию законодательства.
"Сейчас огромный всплеск внутреннего туризма мы видим, и Рязань здесь не исключение. Например, на новогодние праздники у нас были переполнены буквально все гостиницы. Мы должны отвечать этим современным вызовам и представлять новые программы. Мы, соответственно, планируем это делать, в том числе наращивать потенциал... Возможность взаимодействия с ведущими туристическими операторами - это не только возможность... привлечь дополнительно туристов, но и возможность услышать туроператоров, понять, что нам нужно доделать, чтобы туристам было максимально удобно и комфортно в области", - рассказал журналистам Малков.
Подписание соглашения стало частью Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", мероприятия которого в этом году проводятся в Рязани. По данным пресс-службы правительства области, регионами-участниками проекта стали Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
"Проекту два года. Проект собирает фактически вместе все музейное сообщество страны. Сегодня мы можем говорить о едином музейном сообществе, о едином музейном пространстве... Важность этого проекта, прежде всего, заключается в том, что мы учимся, как продвигать музеям себя, как формировать для себя спрос далеко от своего региона, чтобы с Сахалина или из Ингушении и Чечни, из Коми или из Калининграда туристы приезжали в Рязань осмысленно", - сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
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24 января, 10:34Рязанская область
Рязанской области выделят еще 80 миллионов рублей на благоустройство
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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