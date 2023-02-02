https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849131517.html
Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе
Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости, 02.02.2023
Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе
Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:19
2023-02-02T08:19
2023-02-02T11:24
происшествия
севастополь
республика крым
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей", — добавил собеседник агентства.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, еще двух человек доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.По информации главы региона, в городке жили рабочие, которые приехали из разных регионов страны на строительство трассы "Таврида". Как уточнили в МЧС, пожар полностью потушили. Спасатели разобрали пострадавшие конструкции.Пожар произошел минувшей ночью в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Строительный городок обустроила компания ДСК — субподрядчик компании ВАД.По информации экстренных служб, на момент возгорания в модуле находились 185 человек.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю открыло уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
севастополь
республика крым
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
2023-02-02T08:19
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым, видео
Происшествия, Севастополь, Республика Крым
Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2023-02-02T08:19
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PT0M09S
08:19 02.02.2023 (обновлено: 11:24 02.02.2023)
Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе
Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до восьми
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей", — добавил собеседник агентства.
Как сообщил
в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев
, еще двух человек доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.
По информации главы региона, в городке жили рабочие, которые приехали из разных регионов страны на строительство трассы "Таврида".
Как уточнили в МЧС, пожар полностью потушили. Спасатели разобрали пострадавшие конструкции.
Пожар произошел минувшей ночью в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Строительный городок обустроила компания ДСК — субподрядчик компании ВАД.
По информации экстренных служб, на момент возгорания в модуле находились 185 человек.
Главное следственное управление СК
по Крыму и Севастополю открыло уголовное дело
по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".