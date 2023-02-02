https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849131517.html

Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе

Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости, 02.02.2023

Восемь человек погибли при пожаре в Севастополе

Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:19

2023-02-02T08:19

2023-02-02T11:24

происшествия

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе увеличилось до восьми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей", — добавил собеседник агентства.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, еще двух человек доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.По информации главы региона, в городке жили рабочие, которые приехали из разных регионов страны на строительство трассы "Таврида". Как уточнили в МЧС, пожар полностью потушили. Спасатели разобрали пострадавшие конструкции.Пожар произошел минувшей ночью в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Строительный городок обустроила компания ДСК — субподрядчик компании ВАД.По информации экстренных служб, на момент возгорания в модуле находились 185 человек.Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю открыло уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в строительных вагончиках в Севастополе Пожар в строительных вагончиках в Севастополе 2023-02-02T08:19 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, республика крым, видео