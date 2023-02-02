https://ria.ru/20230202/sertifikatsiya-1849341897.html
Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации
Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации - РИА Новости, 02.02.2023
Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации
Взаимное признание сертификатов Белоруссии и России на средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями обсудили в Минске на заседании комиссии... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:29
2023-02-02T18:29
2023-02-02T18:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Взаимное признание сертификатов Белоруссии и России на средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями обсудили в Минске на заседании комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, передает Sputnik.Как отмечалось на заседании, требования в каждой из стран при регистрации средств реабилитации фактически одинаковые, каждое медизделие проходит в стране происхождения проверку и процедуру сертификации.В тоже время, отметили депутаты, видение подхода к вопросу сертификации средств реабилитации у министерств двух стран несколько отличается от того, что предлагают парламентарии."Предлагается сертифицировать всю продукцию по стандартам в рамках Евразийского экономического союза. Но мы же строим не только ЕАЭС, но строим и отдельно взятое Союзное государство", – добавила Афанасьева.Она также отметила, что особого дефицита ни в России, ни в Белоруссии в средствах реабилитации для людей с ограниченными возможностями сейчас нет.По итогам заседания будет направлено обращение в министерства здравоохранения двух стран с целью ускорить процесс доступа на рынки двух стран средств медицинской реабилитации - как от белорусских предприятий предприятия до российского потребителя, так и от российского производителя к белорусским гражданам.
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Демонстрация средств реабилитации членам Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению
Демонстрация средств реабилитации членам Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению
2023-02-02T18:29
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РИА Новости
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
МИНСК, 2 фев – РИА Новости.
Взаимное признание сертификатов Белоруссии и России на средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями обсудили в Минске на заседании комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, передает
Sputnik.
Как отмечалось на заседании, требования в каждой из стран при регистрации средств реабилитации фактически одинаковые, каждое медизделие проходит в стране происхождения проверку и процедуру сертификации.
"Почему бы нам не признать сертификацию одной страны и не распространить ее, например, на Российскую Федерацию. У нас одинаковый путь прохождения изделия, испытания этого изделия", – сказала председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, член комитета Совета Федерации
по международным делам Елена Афанасьева
.
В тоже время, отметили депутаты, видение подхода к вопросу сертификации средств реабилитации у министерств двух стран несколько отличается от того, что предлагают парламентарии.
"Предлагается сертифицировать всю продукцию по стандартам в рамках Евразийского экономического союза
. Но мы же строим не только ЕАЭС, но строим и отдельно взятое Союзное государство
", – добавила Афанасьева.
Она также отметила, что особого дефицита ни в России, ни в Белоруссии в средствах реабилитации для людей с ограниченными возможностями сейчас нет.
По итогам заседания будет направлено обращение в министерства здравоохранения двух стран с целью ускорить процесс доступа на рынки двух стран средств медицинской реабилитации - как от белорусских предприятий предприятия до российского потребителя, так и от российского производителя к белорусским гражданам.