https://ria.ru/20230202/sertifikatsiya-1849341897.html

Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации

Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации - РИА Новости, 02.02.2023

Союзные депутаты обсудили взаимную сертификацию средств реабилитации

Взаимное признание сертификатов Белоруссии и России на средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями обсудили в Минске на заседании комиссии... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:29

2023-02-02T18:29

2023-02-02T18:29

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Взаимное признание сертификатов Белоруссии и России на средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями обсудили в Минске на заседании комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, передает Sputnik.Как отмечалось на заседании, требования в каждой из стран при регистрации средств реабилитации фактически одинаковые, каждое медизделие проходит в стране происхождения проверку и процедуру сертификации.В тоже время, отметили депутаты, видение подхода к вопросу сертификации средств реабилитации у министерств двух стран несколько отличается от того, что предлагают парламентарии."Предлагается сертифицировать всю продукцию по стандартам в рамках Евразийского экономического союза. Но мы же строим не только ЕАЭС, но строим и отдельно взятое Союзное государство", – добавила Афанасьева.Она также отметила, что особого дефицита ни в России, ни в Белоруссии в средствах реабилитации для людей с ограниченными возможностями сейчас нет.По итогам заседания будет направлено обращение в министерства здравоохранения двух стран с целью ускорить процесс доступа на рынки двух стран средств медицинской реабилитации - как от белорусских предприятий предприятия до российского потребителя, так и от российского производителя к белорусским гражданам.

https://ria.ru/20221121/oborudovanie-1833227217.html

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Демонстрация средств реабилитации членам Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Демонстрация средств реабилитации членам Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению 2023-02-02T18:29 true PT0M24S

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Алёна Пава

белоруссия, россия