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Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям - РИА Новости, 02.02.2023
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Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям
Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям - РИА Новости, 02.02.2023
Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям
Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:40
2023-02-02T15:40
в мире
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украина
европа
владимир зеленский
владимир путин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. Зеленский заявил об этом в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Выступление транслировалось на странице фон дер Ляйен в Twitter. "Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия -ред.) наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", - заявил Зеленский, призвав усилить санкционное давление на Москву. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230202/trebovanie-1849250973.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО
15:40 02.02.2023
 
Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям

Зеленский пожаловался Урсуле фон дер Ляйен, что Россия быстрее адаптируется к санкциям

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.
Зеленский заявил об этом в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Выступление транслировалось на странице фон дер Ляйен в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 14:12
Европейским чиновникам выдвинули необычные требования из-за Зеленского
"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия -ред.) наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", - заявил Зеленский, призвав усилить санкционное давление на Москву.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:58
Советник Зеленского обвинил Twitter в снижении популярности Украины в Сети
 
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