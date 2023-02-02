Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям
Зеленский пожаловался Урсуле фон дер Ляйен, что Россия быстрее адаптируется к санкциям
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.
Зеленский заявил об этом в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Выступление транслировалось на странице фон дер Ляйен в Twitter.
"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия -ред.) наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", - заявил Зеленский, призвав усилить санкционное давление на Москву.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.