https://ria.ru/20230202/rosaviatsiya-1849179523.html

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку - РИА Новости, 02.02.2023

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:27

2023-02-02T11:27

2023-02-02T12:39

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. На данный момент маршрутная сеть российских авиакомпаний ограничена из-за санкций. Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась в том числе на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.

https://ria.ru/20221128/keniya-1833600131.html

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новости - туризм, африка, непал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юар