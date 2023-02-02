https://ria.ru/20230202/rosaviatsiya-1849179523.html
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку - РИА Новости, 02.02.2023
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:27
2023-02-02T11:27
2023-02-02T12:39
туризм
новости - туризм
африка
непал
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3127:2047_1920x0_80_0_0_37c35bf2d623e5bf1d23cad7d1a4c9bf.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. На данный момент маршрутная сеть российских авиакомпаний ограничена из-за санкций. Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась в том числе на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.
https://ria.ru/20221128/keniya-1833600131.html
африка
непал
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bee9c81d56ff65d16e655c18020194c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, африка, непал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юар
Туризм, Новости - Туризм, Африка, Непал, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЮАР
11:27 02.02.2023 (обновлено: 12:39 02.02.2023)
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку и Непал