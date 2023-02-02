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Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/rosaviatsiya-1849179523.html
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку - РИА Новости, 02.02.2023
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:27
2023-02-02T12:39
туризм
новости - туризм
африка
непал
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
юар
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. На данный момент маршрутная сеть российских авиакомпаний ограничена из-за санкций. Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась в том числе на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.
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новости - туризм, африка, непал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), юар
Туризм, Новости - Туризм, Африка, Непал, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЮАР
11:27 02.02.2023 (обновлено: 12:39 02.02.2023)
 
Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку и Непал

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Росавиация запросила российские авиакомпании, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
На данный момент маршрутная сеть российских авиакомпаний ограничена из-за санкций.
Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась в том числе на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.
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ТуризмНовости - ТуризмАфрикаНепалФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЮАР
 
 
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