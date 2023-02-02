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В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной

В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной - РИА Новости, 02.02.2023

В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной

Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:19

2023-02-02T20:19

2023-02-02T20:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и технике, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Достаточно тяжелая ситуация на линии фронта, противник пробует контратаковать. Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Однако, отметил он, Киев несет существенные потери в живой силе и технике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

донецкая народная республика

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кременная, донецкая народная республика, в мире, луганская народная республика