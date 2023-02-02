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В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/poteri-1849374347.html
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной - РИА Новости, 02.02.2023
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной
Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:19
2023-02-02T20:33
специальная военная операция на украине
кременная
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и технике, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Достаточно тяжелая ситуация на линии фронта, противник пробует контратаковать. Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Однако, отметил он, Киев несет существенные потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
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кременная, донецкая народная республика, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донецкая Народная Республика, В мире, Луганская Народная Республика
20:19 02.02.2023 (обновлено: 20:33 02.02.2023)
 
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной

Советник Пушилина Кимаковский сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе Кременной

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и технике, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Достаточно тяжелая ситуация на линии фронта, противник пробует контратаковать. Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Однако, отметил он, Киев несет существенные потери в живой силе и технике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяДонецкая Народная РеспубликаВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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