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В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной - РИА Новости, 02.02.2023
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной
Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:19
2023-02-02T20:19
2023-02-02T20:33
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тяжелая ситуация складывается на линии фронта, украинские войска пробуют контратаковать в районе Кременной в ЛНР, но несут существенные потери в живой силе и технике, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."Достаточно тяжелая ситуация на линии фронта, противник пробует контратаковать. Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.Однако, отметил он, Киев несет существенные потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
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кременная, донецкая народная республика, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донецкая Народная Республика, В мире, Луганская Народная Республика
20:19 02.02.2023 (обновлено: 20:33 02.02.2023)
В ДНР заявили о существенных потерях украинских войск в районе Кременной
Советник Пушилина Кимаковский сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе Кременной