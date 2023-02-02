https://ria.ru/20230202/pogoda-1849133091.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:32
2023-02-02T08:32
2023-02-02T08:32
общество
москва
псковская область
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что погода в Москве в четверг обусловится влиянием северо-атлантического циклона с центром над Псковской областью. "Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, который придется на период вечерних часов. Температура воздуха в столице около ноля градусов, по Московской области от минус 4 до плюс 1 градуса", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html
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москва
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, псковская область, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Псковская область, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг