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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:32
2023-02-02T08:32
общество
москва
псковская область
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что погода в Москве в четверг обусловится влиянием северо-атлантического циклона с центром над Псковской областью. "Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, который придется на период вечерних часов. Температура воздуха в столице около ноля градусов, по Московской области от минус 4 до плюс 1 градуса", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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псковская область
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общество, москва, псковская область, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Псковская область, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
08:32 02.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг

© Комплекс городского хозяйства МосквыСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и ноль градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что погода в Москве в четверг обусловится влиянием северо-атлантического циклона с центром над Псковской областью.
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"Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, который придется на период вечерних часов. Температура воздуха в столице около ноля градусов, по Московской области от минус 4 до плюс 1 градуса", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваПсковская областьМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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