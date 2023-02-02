https://ria.ru/20230202/obstrel-1849257778.html
При обстреле Владимировки погиб мирный житель
При обстреле Владимировки погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2023
При обстреле Владимировки погиб мирный житель
Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле Владимировки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:46
2023-02-02T14:46
2023-02-02T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле Владимировки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Владимировку, погиб один мирный житель и еще один получил ранения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Владимировки погиб мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Владимировки со стороны ВСУ погиб мирный житель