https://ria.ru/20230202/obstrel-1849257778.html

При обстреле Владимировки погиб мирный житель

При обстреле Владимировки погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2023

При обстреле Владимировки погиб мирный житель

Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле Владимировки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:46

2023-02-02T14:46

2023-02-02T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле Владимировки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Владимировку, погиб один мирный житель и еще один получил ранения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина