https://ria.ru/20230202/moshennichestvo-1849332104.html
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога - РИА Новости, 02.02.2023
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:51
2023-02-02T17:51
2023-02-02T18:01
происшествия
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павел малков
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Арцыбашева задержали вчера в Ростове-на-Дону и уже повезли в Рязань. Он подозревается в хищении средств, выделенных на благоустройство", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия для проверки информации о возможных нарушениях при закупках и работах по благоустройству.
https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, таганрог, россия, павел малков, ростов-на-дону
Происшествия, Рязань, Таганрог, Россия, Павел Малков, Ростов-на-Дону
17:51 02.02.2023 (обновлено: 18:01 02.02.2023)
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
Советника главы администрации Таганрога Арцыбашева задержали по делу о мошенничестве