https://ria.ru/20230202/moshennichestvo-1849332104.html

Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога

Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога - РИА Новости, 02.02.2023

Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога

Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:51

2023-02-02T17:51

2023-02-02T18:01

происшествия

рязань

таганрог

россия

павел малков

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Арцыбашева задержали вчера в Ростове-на-Дону и уже повезли в Рязань. Он подозревается в хищении средств, выделенных на благоустройство", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия для проверки информации о возможных нарушениях при закупках и работах по благоустройству.

https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html

рязань

таганрог

россия

ростов-на-дону

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Владимир Лаврентьев

происшествия, рязань, таганрог, россия, павел малков, ростов-на-дону