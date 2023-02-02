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Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога - РИА Новости, 02.02.2023
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Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога - РИА Новости, 02.02.2023
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога
Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:51
2023-02-02T18:01
происшествия
рязань
таганрог
россия
павел малков
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Арцыбашева задержали вчера в Ростове-на-Дону и уже повезли в Рязань. Он подозревается в хищении средств, выделенных на благоустройство", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия для проверки информации о возможных нарушениях при закупках и работах по благоустройству.
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происшествия, рязань, таганрог, россия, павел малков, ростов-на-дону
Происшествия, Рязань, Таганрог, Россия, Павел Малков, Ростов-на-Дону
17:51 02.02.2023 (обновлено: 18:01 02.02.2023)
 
Источник сообщил о задержании советника главы администрации Таганрога

Советника главы администрации Таганрога Арцыбашева задержали по делу о мошенничестве

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростове-на-Дону советника главы администрации Таганрога Ростовской области Владимира Арцыбашева по подозрению в мошенничестве в Рязани, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Арцыбашева задержали вчера в Ростове-на-Дону и уже повезли в Рязань. Он подозревается в хищении средств, выделенных на благоустройство", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия для проверки информации о возможных нарушениях при закупках и работах по благоустройству.
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1 февраля, 19:20
Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве
 
ПроисшествияРязаньТаганрогРоссияПавел МалковРостов-на-Дону
 
 
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