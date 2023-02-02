Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США
Спикер Палаты представителей Маккарти назвал госдолг США главной угрозой для страны
© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти выступает в зале Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти выступает в зале Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны.
Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.
"Самая большая угроза для Америки – это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", - сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории.
"Таким образом, у нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами", - указал Маккарти, который недавно сменил на посту спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.