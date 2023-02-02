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Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США - РИА Новости, 02.02.2023
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Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США
Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США - РИА Новости, 02.02.2023
Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T02:05
2023-02-02T02:05
в мире
сша
америка
кевин маккарти
джо байден
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны. Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.
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в мире, сша, америка, кевин маккарти, джо байден, нэнси пелоси
В мире, США, Америка, Кевин Маккарти, Джо Байден, Нэнси Пелоси
02:05 02.02.2023
 
Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США

Спикер Палаты представителей Маккарти назвал госдолг США главной угрозой для страны

© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти выступает в зале Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне
Кевин Маккарти выступает в зале Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти выступает в зале Палаты представителей в Капитолии США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны.
Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.
"Самая большая угроза для Америки – это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории", - сказал Маккарти по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории.
"Таким образом, у нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами", - указал Маккарти, который недавно сменил на посту спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 00:59
Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина
 
В миреСШААмерикаКевин МаккартиДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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