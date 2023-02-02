https://ria.ru/20230202/makkarti-1849117017.html

Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США

Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США - РИА Новости, 02.02.2023

Спикер конгресса Маккарти назвал главную угрозу для США

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:05

2023-02-02T02:05

2023-02-02T02:05

в мире

сша

америка

кевин маккарти

джо байден

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843353746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af02b37070367cfb0c20650c04032f24.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны. Ранее Маккарти говорил, что в среду встретится с президентом Джо Байденом и рассчитывает обсудить с ним "ответственное повышение" потолка государственного долга.Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов США ранее объявило о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.

https://ria.ru/20230202/makkarti-1849112993.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, кевин маккарти, джо байден, нэнси пелоси