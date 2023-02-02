https://ria.ru/20230202/iznasilovanie-1849319179.html

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 02.02.2023

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, с которой познакомился в интернете, сообщает в четверг городской главк СК РФ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:18

2023-02-02T17:18

2023-02-02T17:18

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, с которой познакомился в интернете, сообщает в четверг городской главк СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), решается вопрос о его аресте", - говорится в релизе. По версии следствия, 8 июля прошлого года в квартире на Муринской дороге мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, с которой ранее познакомился в сети. В ходе обыска в его жилище нашли наркотики. Другие детали случившегося не раскрываются.

https://ria.ru/20230116/sud-1845199104.html

https://ria.ru/20230130/srok-1848345585.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)