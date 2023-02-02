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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 02.02.2023
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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 02.02.2023
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, с которой познакомился в интернете, сообщает в четверг городской главк СК РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:18
2023-02-02T17:18
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, с которой познакомился в интернете, сообщает в четверг городской главк СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), решается вопрос о его аресте", - говорится в релизе. По версии следствия, 8 июля прошлого года в квартире на Муринской дороге мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, с которой ранее познакомился в сети. В ходе обыска в его жилище нашли наркотики. Другие детали случившегося не раскрываются.
https://ria.ru/20230116/sud-1845199104.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:18 02.02.2023
 
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, с которой познакомился в интернете, сообщает в четверг городской главк СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), решается вопрос о его аресте", - говорится в релизе.
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По версии следствия, 8 июля прошлого года в квартире на Муринской дороге мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, с которой ранее познакомился в сети. В ходе обыска в его жилище нашли наркотики.
Другие детали случившегося не раскрываются.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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