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Путин призвал не допускать искажения истории - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин призвал не допускать искажения истории
Путин призвал не допускать искажения истории - РИА Новости, 02.02.2023
Путин призвал не допускать искажения истории
Моральный долг перед солдатами-победителями - бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:34
2023-02-02T17:45
сталинградская битва (1942-1943)
россия
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Моральный долг перед солдатами-победителями - бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш моральный долг, прежде всего, перед солдатами-победителями - бережно, во всей своей полноте хранить память об этом подвиге (в Сталинградской битве - ред.), передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
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сталинградская битва (1942-1943), россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинградская битва (1942-1943), Россия, Общество, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:34 02.02.2023 (обновлено: 17:45 02.02.2023)
 
Путин призвал не допускать искажения истории

Путин призвал хранить память о Сталинградской битве и не допускать искажения истории

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти"
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Моральный долг перед солдатами-победителями - бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наш моральный долг, прежде всего, перед солдатами-победителями - бережно, во всей своей полноте хранить память об этом подвиге (в Сталинградской битве - ред.), передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Сталинградская битва. Штурм дома. Ноябрь 1942 г - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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