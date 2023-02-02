https://ria.ru/20230202/istoriya-1849325268.html
Путин призвал не допускать искажения истории
Путин призвал не допускать искажения истории - РИА Новости, 02.02.2023
Путин призвал не допускать искажения истории
Моральный долг перед солдатами-победителями - бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:34
2023-02-02T17:34
2023-02-02T17:45
сталинградская битва (1942-1943)
россия
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Моральный долг перед солдатами-победителями - бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш моральный долг, прежде всего, перед солдатами-победителями - бережно, во всей своей полноте хранить память об этом подвиге (в Сталинградской битве - ред.), передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сталинградская битва (1942-1943), россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинградская битва (1942-1943), Россия, Общество, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:34 02.02.2023 (обновлено: 17:45 02.02.2023)
Путин призвал не допускать искажения истории
Путин призвал хранить память о Сталинградской битве и не допускать искажения истории