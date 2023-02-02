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Израиль атаковал сектор Газа - РИА Новости, 02.02.2023
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Израиль атаковал сектор Газа
Израиль атаковал сектор Газа - РИА Новости, 02.02.2023
Израиль атаковал сектор Газа
Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:56
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сектор газа
армия обороны израиля
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.В последствии ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах.Ранее армия обороны Израиля заявила о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа.На прошлой неделе в ночь на пятницу обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля, иерусалим
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля, Иерусалим
03:56 02.02.2023 (обновлено: 04:16 02.02.2023)
 
Израиль атаковал сектор Газа

Reuters: Израильский самолет атаковал Газу после пуска палестинской ракеты

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16
Израильский боевой самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский боевой самолет F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.

"Израильский самолет наносит удары по Газу после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу", — говорится в сообщении агентства.

В последствии ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах.
Ранее армия обороны Израиля заявила о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа.
На прошлой неделе в ночь на пятницу обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.
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