https://ria.ru/20230202/gaza-1849120305.html

Израиль атаковал сектор Газа

Израиль атаковал сектор Газа - РИА Новости, 02.02.2023

Израиль атаковал сектор Газа

Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T03:56

2023-02-02T03:56

2023-02-02T04:16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.В последствии ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах.Ранее армия обороны Израиля заявила о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа.На прошлой неделе в ночь на пятницу обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.

https://ria.ru/20230201/izrail-1849069179.html

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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля, иерусалим