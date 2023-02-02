https://ria.ru/20230202/gaza-1849120305.html
Израиль атаковал сектор Газа
Израиль атаковал сектор Газа - РИА Новости, 02.02.2023
Израиль атаковал сектор Газа
Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:56
2023-02-02T03:56
2023-02-02T04:16
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Израильский самолет атаковал сектор Газа после того, как палестинцы выпустили ракету, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.В последствии ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах.Ранее армия обороны Израиля заявила о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа.На прошлой неделе в ночь на пятницу обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля, иерусалим
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля, Иерусалим
03:56 02.02.2023 (обновлено: 04:16 02.02.2023)
Израиль атаковал сектор Газа
Reuters: Израильский самолет атаковал Газу после пуска палестинской ракеты