https://ria.ru/20230202/avstriya-1849323173.html

Посол России назвал решение Австрии о высылке дипломатов политическим

Посол России назвал решение Австрии о высылке дипломатов политическим - РИА Новости, 02.02.2023

Посол России назвал решение Австрии о высылке дипломатов политическим

Австрия, объявив о решении выслать российских дипломатов, не предъявила доказательств якобы возможного нарушения Россией Венской конвенции о дипотношениях, это... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:31

2023-02-02T17:31

2023-02-02T18:35

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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Австрия, объявив о решении выслать российских дипломатов, не предъявила доказательств якобы возможного нарушения Россией Венской конвенции о дипотношениях, это решение исключительно политически мотивировано, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Решение МИД Австрии об объявлении сотрудников посольства и постоянного представительства России при международных организациях в Вене персонами нон грата считаю исключительно политически мотивированным. Как и при высылке российских дипломатов в последний раз в апреле прошлого года, нам не было предъявлено никаких доказательств нарушения Венской конвенции о дипсношениях", - говорится в комментарии посла РФ.Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двух - из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.

https://ria.ru/20230202/omv-1849310785.html

https://ria.ru/20230127/diplomaty-1848004010.html

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россия, австрия, вена, в мире, оон, дмитрий любинский