Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/zabastovka-1849002506.html
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка - РИА Новости, 01.02.2023
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:05
2023-02-01T21:48
в мире
великобритания
лондон
россия
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848999289_0:476:1214:1160_1920x0_80_0_0_8e01d18b41c6e115b7455c3a77085cdb.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.По данным телеканала, члены Национального профсоюза образования (NEU) проследуют от Портленд-плейс (улица в районе Мэрилебон в центральной части города) до Вестминстера. Манифестанты выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.На фото, опубликованных Sky News, видно, как большое количество людей идут с плакатами. На некоторых видны надписи: "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!", "Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!", "Учителя под угрозой исчезновения".В среду по всей Великобритании бастуют сотни тысяч работников разных отраслей. Основную группу представляют сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Помимо этого, в стачке участвуют госслужащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора. Всего в ней могут принять участие до полумиллиона человек.В первой половине января министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Грант Шаппс представил в парламенте законопроект, направленный на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей страны, во время забастовок.На фоне рекордной инфляции в стране на протестные акции выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам граждан.
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835825033.html
https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838291662.html
великобритания
лондон
россия
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848999289_0:0:1214:912_1920x0_80_0_0_f728ab7b8549a90eb4123cdc51548968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, россия, англия
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Англия
16:05 01.02.2023 (обновлено: 21:48 01.02.2023)
 
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

В Лондоне сотни тысяч человек вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы

© Кадр видео очевидцаЗабастовка в Лондоне
Забастовка в Лондоне
© Кадр видео очевидца
Забастовка в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.
По данным телеканала, члены Национального профсоюза образования (NEU) проследуют от Портленд-плейс (улица в районе Мэрилебон в центральной части города) до Вестминстера. Манифестанты выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.
На фото, опубликованных Sky News, видно, как большое количество людей идут с плакатами. На некоторых видны надписи: "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!", "Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!", "Учителя под угрозой исчезновения".
В среду по всей Великобритании бастуют сотни тысяч работников разных отраслей. Основную группу представляют сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Помимо этого, в стачке участвуют госслужащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора. Всего в ней могут принять участие до полумиллиона человек.
Ресторан Criterion в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 15:39Туризм
Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок
В первой половине января министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Грант Шаппс представил в парламенте законопроект, направленный на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей страны, во время забастовок.
На фоне рекордной инфляции в стране на протестные акции выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам граждан.
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 12:55
Британия потеряла рекордное число рабочих дней с 1990 года из-за забастовок
 
В миреВеликобританияЛондонРоссияАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала