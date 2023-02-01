https://ria.ru/20230201/zabastovka-1849002506.html
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка - РИА Новости, 01.02.2023
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:05
2023-02-01T16:05
2023-02-01T21:48
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.По данным телеканала, члены Национального профсоюза образования (NEU) проследуют от Портленд-плейс (улица в районе Мэрилебон в центральной части города) до Вестминстера. Манифестанты выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.На фото, опубликованных Sky News, видно, как большое количество людей идут с плакатами. На некоторых видны надписи: "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!", "Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!", "Учителя под угрозой исчезновения".В среду по всей Великобритании бастуют сотни тысяч работников разных отраслей. Основную группу представляют сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Помимо этого, в стачке участвуют госслужащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора. Всего в ней могут принять участие до полумиллиона человек.В первой половине января министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Грант Шаппс представил в парламенте законопроект, направленный на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей страны, во время забастовок.На фоне рекордной инфляции в стране на протестные акции выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам граждан.
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835825033.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, лондон, россия, англия
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Англия
16:05 01.02.2023 (обновлено: 21:48 01.02.2023)
В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на забастовку из-за закона о минимальном уровне работы
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании начали марш в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News
.
По данным телеканала, члены Национального профсоюза образования (NEU) проследуют от Портленд-плейс (улица в районе Мэрилебон в центральной части города) до Вестминстера. Манифестанты выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.
На фото, опубликованных Sky News, видно, как большое количество людей идут с плакатами. На некоторых видны надписи: "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!", "Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!", "Учителя под угрозой исчезновения".
В среду по всей Великобритании бастуют сотни тысяч работников разных отраслей. Основную группу представляют сотрудники сферы образования: более 300 тысяч учителей из Англии
и Уэльса и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. Помимо этого, в стачке участвуют госслужащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора. Всего в ней могут принять участие до полумиллиона человек.
В первой половине января министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Грант Шаппс представил в парламенте законопроект, направленный на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для обеспечения безопасности жителей страны, во время забастовок.
На фоне рекордной инфляции в стране на протестные акции выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.
После начала российской спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам граждан.