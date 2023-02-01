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Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/trevoga-1848955407.html
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 01.02.2023
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:05
2023-02-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее она была отменена. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.42 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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в мире, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина
14:05 01.02.2023
 
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Власти сообщили о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее она была отменена.
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"Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.42 мск.
Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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