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Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 01.02.2023
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:05
2023-02-01T14:05
2023-02-01T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее она была отменена. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.42 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Власти сообщили о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил
в среду секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее она была отменена.
"Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.42 мск.
Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.