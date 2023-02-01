https://ria.ru/20230201/sheregesh-1848912539.html

В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог

В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог - РИА Новости, 01.02.2023

В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог

Восемнадцать канатных дорог и два траволатора на данный момент работают на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе после приостановления на 90 суток... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:06

2023-02-01T16:06

2023-02-01T16:46

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Восемнадцать канатных дорог и два траволатора на данный момент работают на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе после приостановления на 90 суток деятельности ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений промышленной безопасности, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики правительства региона. "Решение суда относится к подбрасывающей канатной дороге Gesh Fly, позволяющей туристам перемещаться между одной из парковок и главной поляной сектора А. Канатные дороги, осуществляющие доставку туристов непосредственно к горнолыжным склонам, свою работу не остановили", – сообщили в департаменте. Там уточнили, что кроме ООО "Канатные дороги Шерегеша", на курорте ведут работу и другие собственники. В настоящий момент на территории СТК "Шерегеш" работают 18 канатных дорог и два траволатора.Ранее сообщалось, что Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги в секторе А горнолыжного курорта "Шерегеш" из-за выявленных в ходе внеплановой проверки множественных нарушений промышленной безопасности. Как уточняли в правительстве региона, данная канатная дорога является объектом незавершенного строительства, проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий, проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы. Деятельность ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений требований промышленной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей, на 90 суток была приостановлена 20 января Таштагольским городским судом.

https://ria.ru/20230117/sheregesh-1845528171.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сноуборд