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В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230201/sheregesh-1848912539.html
В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог
В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог - РИА Новости, 01.02.2023
В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог
Восемнадцать канатных дорог и два траволатора на данный момент работают на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе после приостановления на 90 суток... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:06
2023-02-01T16:46
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Восемнадцать канатных дорог и два траволатора на данный момент работают на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе после приостановления на 90 суток деятельности ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений промышленной безопасности, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики правительства региона. "Решение суда относится к подбрасывающей канатной дороге Gesh Fly, позволяющей туристам перемещаться между одной из парковок и главной поляной сектора А. Канатные дороги, осуществляющие доставку туристов непосредственно к горнолыжным склонам, свою работу не остановили", – сообщили в департаменте. Там уточнили, что кроме ООО "Канатные дороги Шерегеша", на курорте ведут работу и другие собственники. В настоящий момент на территории СТК "Шерегеш" работают 18 канатных дорог и два траволатора.Ранее сообщалось, что Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги в секторе А горнолыжного курорта "Шерегеш" из-за выявленных в ходе внеплановой проверки множественных нарушений промышленной безопасности. Как уточняли в правительстве региона, данная канатная дорога является объектом незавершенного строительства, проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий, проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы. Деятельность ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений требований промышленной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей, на 90 суток была приостановлена 20 января Таштагольским городским судом.
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новости - туризм, туризм, туристы, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кемеровская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Сноуборд
16:06 01.02.2023 (обновлено: 16:46 01.02.2023)
 
В Шерегеше уточнили информацию о работе канатных дорог

После приостановки работы "Канатных дорог Шерегеша" работают 18 подъемников курорта

© РИА Новости / Ольга РаспоповаКурорт Шерегеш. Вид на склоны
Курорт Шерегеш. Вид на склоны - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Восемнадцать канатных дорог и два траволатора на данный момент работают на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе после приостановления на 90 суток деятельности ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений промышленной безопасности, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики правительства региона.
"Решение суда относится к подбрасывающей канатной дороге Gesh Fly, позволяющей туристам перемещаться между одной из парковок и главной поляной сектора А. Канатные дороги, осуществляющие доставку туристов непосредственно к горнолыжным склонам, свою работу не остановили", – сообщили в департаменте.
Там уточнили, что кроме ООО "Канатные дороги Шерегеша", на курорте ведут работу и другие собственники. В настоящий момент на территории СТК "Шерегеш" работают 18 канатных дорог и два траволатора.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор приостановил эксплуатацию канатной дороги в секторе А горнолыжного курорта "Шерегеш" из-за выявленных в ходе внеплановой проверки множественных нарушений промышленной безопасности.
Как уточняли в правительстве региона, данная канатная дорога является объектом незавершенного строительства, проведена работа по корректировке проектной документации с учетом инженерных изысканий, проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы. Деятельность ООО "Канатные дороги Шерегеша" из-за выявленных нарушений требований промышленной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей, на 90 суток была приостановлена 20 января Таштагольским городским судом.
Горнолыжные трассы горнолыжного курорта Шерегеш - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 16:35Туризм
В Шерегеше приостановили эксплуатацию канатной дороги
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКемеровская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Сноуборд
 
 
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