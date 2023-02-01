https://ria.ru/20230201/pokushenie-1848991954.html

В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома

В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома - РИА Новости, 01.02.2023

В ЦАР задержали подозреваемых в покушении на главу Русского дома

В Центрально-Африканской республике задержали четверых сотрудников компании DHL по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:33

2023-02-01T15:33

2023-02-01T20:02

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Центрально-Африканской республике задержали четверых сотрудников компании DHL по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции."По итогам расследований по ордеру на задержание помещены (под стражу. — Прим. ред.) четверо подозреваемых: трое мужчин и женщина. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги", — рассказал собеседник агентства. По его словам, ни один из подозреваемых свою причастность к нападению не признает."До сих пор все они отрицали факты, по которым в отношении них ведется преследование", — добавил он.Отмечается, что миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе, откуда, вероятно, пришел груз со взрывным устройством. Расследование продолжается.Информацию о задержании четверых сотрудников подтвердили в самой компании DHL. Там также подчеркнули, что оказывают местным властям содействие в расследовании этого дела."Мы всецело сотрудничаем с местными властями. Компания DHL осуждает все формы насилия и незаконное использование своей сети", — говорится в заявлении.Главу Русского дома госпитализировали в Банги 16 декабря после покушения, когда взорвалась отправленная ему посылка. Позже пострадавшего отправили самолетом в Москву. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ уточнил, что Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям. Силовики назвали произошедшее терактом.Как рассказал в конце прошлого года руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, главу Русского дома несколько раз прооперировали, врачи дают хорошие прогнозы.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839248442.html

https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html

https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, dhl, россия, банги, евгений пригожин