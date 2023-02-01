https://ria.ru/20230201/ograblenie-1848990792.html
Источник: в Москве избили и ограбили сотрудницу полиции
Источник: в Москве избили и ограбили сотрудницу полиции - РИА Новости, 01.02.2023
Источник: в Москве избили и ограбили сотрудницу полиции
Возбуждено уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:32
2023-02-01T15:32
2023-02-01T15:32
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам источника, все случилось накануне вечером на юго-западе Москвы. Злоумышленник избил и ограбил полковника полиции. "Предварительно, на женщину напали в подъезде ее дома. Когда она заходила внутрь, за ней проследовал мужчина. Там, в подъезде, он и набросился на сотрудницу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина нанес женщине несколько ударов в различные части тела, а также "сбросил" с лестницы. "Кроме того, злоумышленник выхватил у женщины сумку. В ней, в частности, были смартфон и служебное удостоверение", - отметил источник. Возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ), подытожил собеседник. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
https://ria.ru/20221230/grabezh-1842412279.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Источник: в Москве избили и ограбили сотрудницу полиции
В Москве мужчина избил и ограбил сотрудницу полиции в подъезде ее дома
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, все случилось накануне вечером на юго-западе Москвы. Злоумышленник избил и ограбил полковника полиции.
"Предварительно, на женщину напали в подъезде ее дома. Когда она заходила внутрь, за ней проследовал мужчина. Там, в подъезде, он и набросился на сотрудницу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина нанес женщине несколько ударов в различные части тела, а также "сбросил" с лестницы.
"Кроме того, злоумышленник выхватил у женщины сумку. В ней, в частности, были смартфон и служебное удостоверение", - отметил источник.
Возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ
), подытожил собеседник.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.