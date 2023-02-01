https://ria.ru/20230201/obstrel-1849058407.html

ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 01.02.2023

ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:24

2023-02-01T18:24

2023-02-01T18:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, вооруженные силы украины