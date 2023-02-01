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ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/obstrel-1849058407.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:24
2023-02-01T18:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Вооруженные силы Украины
18:24 01.02.2023
 
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкОбломки РСЗО HIMARS
Обломки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Обломки РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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