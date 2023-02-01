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ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 01.02.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:24
2023-02-01T18:24
2023-02-01T18:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка