Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой

В 1993 году объект закрыли, а в 2004-м решили сделать музей. Сейчас попасть внутрь горы могут все желающие. Есть два варианта: прогуляться по залам пешком или прокатиться на лодке по водному каналу.

В сезон у очередей нет конца и края. Зимой же можно просто подойти в кассу и взять билет на ближайший "сеанс". Цены начинаются от 600 рублей.