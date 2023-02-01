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Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230201/krym-1847812468.html
Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой
Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой - РИА Новости, 01.02.2023
Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой
Многие рассматривают Крым как направление для пляжного отдыха и приезжают на полуостров только летом или в начале осени. Но хорошо здесь и зимой: тихо, почти... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:42
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фото
туризм
впечатления - туризм
республика крым
отдых в россии
туризм
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Многие рассматривают Крым как направление для пляжного отдыха и приезжают на полуостров только летом или в начале осени. Но хорошо здесь и зимой: тихо, почти нет туристов, цены на жилье ниже, а пейзажи такие же впечатляющие. Чего стоит только Балаклава — небольшой город неподалеку от Севастополя. О том, что посмотреть в живописной бухте и какие еще места включить в путешествие по полуострову, — в фотоленте РИА Новости.
республика крым
балаклава
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Фото, Туризм, Впечатления - Туризм, Республика Крым, отдых в России, Туризм, куда поехать в выходные, Балаклава, Севастополь
10:42 01.02.2023 (обновлено: 11:06 01.02.2023)
 
Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой

Эксперты рассказали, что посмотреть в Балаклаве зимой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Многие рассматривают Крым как направление для пляжного отдыха и приезжают на полуостров только летом или в начале осени. Но хорошо здесь и зимой: тихо, почти нет туристов, цены на жилье ниже, а пейзажи такие же впечатляющие. Чего стоит только Балаклава — небольшой город неподалеку от Севастополя. О том, что посмотреть в живописной бухте и какие еще места включить в путешествие по полуострову, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Долгое время Балаклава была закрыта для туристов, более того — даже засекречена. Здесь, в пещере под горой, "прятали" военную базу подводных лодок, где их обслуживали и ремонтировали. А еще — хранили боеголовки для ракет, в том числе ядерные.

Города России. Балаклава
1 из 7

Долгое время Балаклава была закрыта для туристов, более того — даже засекречена. Здесь, в пещере под горой, "прятали" военную базу подводных лодок, где их обслуживали и ремонтировали. А еще — хранили боеголовки для ракет, в том числе ядерные.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В 1993 году объект закрыли, а в 2004-м решили сделать музей. Сейчас попасть внутрь горы могут все желающие. Есть два варианта: прогуляться по залам пешком или прокатиться на лодке по водному каналу.

В сезон у очередей нет конца и края. Зимой же можно просто подойти в кассу и взять билет на ближайший "сеанс". Цены начинаются от 600 рублей.

Вид на Балаклавскую бухту
2 из 7

В 1993 году объект закрыли, а в 2004-м решили сделать музей. Сейчас попасть внутрь горы могут все желающие. Есть два варианта: прогуляться по залам пешком или прокатиться на лодке по водному каналу.

В сезон у очередей нет конца и края. Зимой же можно просто подойти в кассу и взять билет на ближайший "сеанс". Цены начинаются от 600 рублей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военная база — далеко не единственная достопримечательность городка. Поднимитесь к крепости Чембало и полюбуйтесь видом на бухту, прогуляйтесь по набережной, изучите колоритные домики и найдите памятник коту, загляните в Музей истории Балаклавы.

А какие тут яхты! Некоторые можно арендовать и уйти в море на пару часов.

Мужчины рыбачат на набережной Балаклавы
3 из 7

Военная база — далеко не единственная достопримечательность городка. Поднимитесь к крепости Чембало и полюбуйтесь видом на бухту, прогуляйтесь по набережной, изучите колоритные домики и найдите памятник коту, загляните в Музей истории Балаклавы.

А какие тут яхты! Некоторые можно арендовать и уйти в море на пару часов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Зимой в Балаклаве не холодно. Температура воздуха редко опускается ниже нуля и колеблется между +2 и +7. Для прогулок и экскурсий то, что нужно.

Вид на Балаклавскую бухту
4 из 7

Зимой в Балаклаве не холодно. Температура воздуха редко опускается ниже нуля и колеблется между +2 и +7. Для прогулок и экскурсий то, что нужно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Дополнительный бонус — цены на жилье. В феврале снять двухместный номер можно за 1800-2500 рублей в сутки.

Кот на набережной Балаклавы
5 из 7

Дополнительный бонус — цены на жилье. В феврале снять двухместный номер можно за 1800-2500 рублей в сутки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Но не стоит ограничиваться только Балаклавой. Отсюда есть экскурсии, например, в соседний Севастополь с посещением древнегреческого города Херсонес Таврический, Сапун-горы и 35-й береговой батареи, в пещерные города Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, в Бахчисарай, на Ай-Петри, к Скельским менгирам.

Лодки, пришвартованные к причалу в Балаклаве
6 из 7

Но не стоит ограничиваться только Балаклавой. Отсюда есть экскурсии, например, в соседний Севастополь с посещением древнегреческого города Херсонес Таврический, Сапун-горы и 35-й береговой батареи, в пещерные города Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, в Бахчисарай, на Ай-Петри, к Скельским менгирам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В общем, выбор направлений большой. Перед поездкой не забудьте подобрать подходящую непродуваемую одежду, чтобы гулять на открытом воздухе было комфортно.

Вид на Балаклавскую бухту
7 из 7

В общем, выбор направлений большой. Перед поездкой не забудьте подобрать подходящую непродуваемую одежду, чтобы гулять на открытом воздухе было комфортно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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