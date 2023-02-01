Яхты, крепости и секретная база: что посмотреть в Балаклаве зимой

Эксперты рассказали, что посмотреть в Балаклаве зимой
Долгое время Балаклава была закрыта для туристов, более того — даже засекречена. Здесь, в пещере под горой, "прятали" военную базу подводных лодок, где их обслуживали и ремонтировали. А еще — хранили боеголовки для ракет, в том числе ядерные.
Долгое время Балаклава была закрыта для туристов, более того — даже засекречена. Здесь, в пещере под горой, "прятали" военную базу подводных лодок, где их обслуживали и ремонтировали. А еще — хранили боеголовки для ракет, в том числе ядерные.
В 1993 году объект закрыли, а в 2004-м решили сделать музей. Сейчас попасть внутрь горы могут все желающие. Есть два варианта: прогуляться по залам пешком или прокатиться на лодке по водному каналу.
В сезон у очередей нет конца и края. Зимой же можно просто подойти в кассу и взять билет на ближайший "сеанс". Цены начинаются от 600 рублей.
В 1993 году объект закрыли, а в 2004-м решили сделать музей. Сейчас попасть внутрь горы могут все желающие. Есть два варианта: прогуляться по залам пешком или прокатиться на лодке по водному каналу.
В сезон у очередей нет конца и края. Зимой же можно просто подойти в кассу и взять билет на ближайший "сеанс". Цены начинаются от 600 рублей.
Военная база — далеко не единственная достопримечательность городка. Поднимитесь к крепости Чембало и полюбуйтесь видом на бухту, прогуляйтесь по набережной, изучите колоритные домики и найдите памятник коту, загляните в Музей истории Балаклавы.
А какие тут яхты! Некоторые можно арендовать и уйти в море на пару часов.
Военная база — далеко не единственная достопримечательность городка. Поднимитесь к крепости Чембало и полюбуйтесь видом на бухту, прогуляйтесь по набережной, изучите колоритные домики и найдите памятник коту, загляните в Музей истории Балаклавы.
А какие тут яхты! Некоторые можно арендовать и уйти в море на пару часов.
Зимой в Балаклаве не холодно. Температура воздуха редко опускается ниже нуля и колеблется между +2 и +7. Для прогулок и экскурсий то, что нужно.
Зимой в Балаклаве не холодно. Температура воздуха редко опускается ниже нуля и колеблется между +2 и +7. Для прогулок и экскурсий то, что нужно.
Дополнительный бонус — цены на жилье. В феврале снять двухместный номер можно за 1800-2500 рублей в сутки.
Дополнительный бонус — цены на жилье. В феврале снять двухместный номер можно за 1800-2500 рублей в сутки.
Но не стоит ограничиваться только Балаклавой. Отсюда есть экскурсии, например, в соседний Севастополь с посещением древнегреческого города Херсонес Таврический, Сапун-горы и 35-й береговой батареи, в пещерные города Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, в Бахчисарай, на Ай-Петри, к Скельским менгирам.
Но не стоит ограничиваться только Балаклавой. Отсюда есть экскурсии, например, в соседний Севастополь с посещением древнегреческого города Херсонес Таврический, Сапун-горы и 35-й береговой батареи, в пещерные города Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, в Бахчисарай, на Ай-Петри, к Скельским менгирам.
В общем, выбор направлений большой. Перед поездкой не забудьте подобрать подходящую непродуваемую одежду, чтобы гулять на открытом воздухе было комфортно.
В общем, выбор направлений большой. Перед поездкой не забудьте подобрать подходящую непродуваемую одежду, чтобы гулять на открытом воздухе было комфортно.