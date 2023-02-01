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Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2023
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Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье
Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2023
Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье
Систему автоматической маркировки товаров запустили в некоторых магазинах Подмосковья. Контролировать срок годности продуктов будет специальная программа... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:21
2023-02-01T16:21
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Систему автоматической маркировки товаров запустили в некоторых магазинах Подмосковья. Контролировать срок годности продуктов будет специальная программа "Честный знак". Об этом сообщил телеканал "360".Теперь пробить на кассе товар с истекшим сроком годности будет невозможно. Также благодаря программе продавцы и производители смогут получить всю актуальную информацию о товаре – срок годности, дату поступления, вес, размер и другие данные.Если данная система покажет свою эффективность, ее распространят в других магазинах региона и начнут использовать для проверки остальных товаров. Создатели проекта надеются, что "Честный знак" упростит процедуру контроля продуктов, а также уменьшит трудовую нагрузку продавцов.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:21 01.02.2023
 

Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей КуденкоПродажа молочной продукции в магазине
Продажа молочной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Систему автоматической маркировки товаров запустили в некоторых магазинах Подмосковья. Контролировать срок годности продуктов будет специальная программа "Честный знак". Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь пробить на кассе товар с истекшим сроком годности будет невозможно. Также благодаря программе продавцы и производители смогут получить всю актуальную информацию о товаре – срок годности, дату поступления, вес, размер и другие данные.
"В магазинах „Магнит“, расположенных в нашем регионе, с 1 февраля запускают новую технологию по автоматической проверке на кассе сроков годности молочных продуктов с помощью системы маркировки „Честный знак“", – рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Если данная система покажет свою эффективность, ее распространят в других магазинах региона и начнут использовать для проверки остальных товаров. Создатели проекта надеются, что "Честный знак" упростит процедуру контроля продуктов, а также уменьшит трудовую нагрузку продавцов.
 
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