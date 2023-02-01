https://ria.ru/20230201/kachestvo-1849010456.html

Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье

Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.02.2023

Новая технология проверки качества товаров появилась в Подмосковье

Систему автоматической маркировки товаров запустили в некоторых магазинах Подмосковья. Контролировать срок годности продуктов будет специальная программа... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:21

2023-02-01T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849008526_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_e2638aca187ada6c392bce4a1827242c.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Систему автоматической маркировки товаров запустили в некоторых магазинах Подмосковья. Контролировать срок годности продуктов будет специальная программа "Честный знак". Об этом сообщил телеканал "360".Теперь пробить на кассе товар с истекшим сроком годности будет невозможно. Также благодаря программе продавцы и производители смогут получить всю актуальную информацию о товаре – срок годности, дату поступления, вес, размер и другие данные.Если данная система покажет свою эффективность, ее распространят в других магазинах региона и начнут использовать для проверки остальных товаров. Создатели проекта надеются, что "Честный знак" упростит процедуру контроля продуктов, а также уменьшит трудовую нагрузку продавцов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)