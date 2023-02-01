https://ria.ru/20230201/germaniya-1848872973.html
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара - РИА Новости, 01.02.2023
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара
Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ -... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:35
2023-02-01T10:35
2023-02-01T10:35
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природный газ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ - Astora. "Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошло возгорание на факельной установке газохранилища Редена... В целях безопасности газохранилище было временно выведено из эксплуатации до 18.00 пятницы (3 февраля 2023 года)", - сообщил оператор. В результате происшествия никто не пострадал, производственные объекты приведены в безопасное состояние, а происшествие не повлияло на безопасность поставок газа, также указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230201/gaz-1848871211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, природный газ
В мире, Германия, Природный газ
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара
Оператор Astora: работу крупнейшего ПХГ Германии в Редене приостановили из-за пожара