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В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара - РИА Новости, 01.02.2023
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В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара - РИА Новости, 01.02.2023
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара
Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ -... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:35
2023-02-01T10:35
в мире
германия
природный газ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ - Astora. "Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошло возгорание на факельной установке газохранилища Редена... В целях безопасности газохранилище было временно выведено из эксплуатации до 18.00 пятницы (3 февраля 2023 года)", - сообщил оператор. В результате происшествия никто не пострадал, производственные объекты приведены в безопасное состояние, а происшествие не повлияло на безопасность поставок газа, также указывается в сообщении.
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в мире, германия, природный газ
В мире, Германия, Природный газ
10:35 01.02.2023
 
В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара

Оператор Astora: работу крупнейшего ПХГ Германии в Редене приостановили из-за пожара

© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ - Astora.
"Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошло возгорание на факельной установке газохранилища Редена... В целях безопасности газохранилище было временно выведено из эксплуатации до 18.00 пятницы (3 февраля 2023 года)", - сообщил оператор.
В результате происшествия никто не пострадал, производственные объекты приведены в безопасное состояние, а происшествие не повлияло на безопасность поставок газа, также указывается в сообщении.
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