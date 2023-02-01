https://ria.ru/20230201/germaniya-1848872973.html

В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара

В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара - РИА Новости, 01.02.2023

В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ из-за пожара

Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ -... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:35

2023-02-01T10:35

2023-02-01T10:35

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германия

природный газ

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) в Редене остановлено для эксплуатации на три дня из-за возгорания, следует из сообщения оператора ПХГ - Astora. "Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошло возгорание на факельной установке газохранилища Редена... В целях безопасности газохранилище было временно выведено из эксплуатации до 18.00 пятницы (3 февраля 2023 года)", - сообщил оператор. В результате происшествия никто не пострадал, производственные объекты приведены в безопасное состояние, а происшествие не повлияло на безопасность поставок газа, также указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230201/gaz-1848871211.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, природный газ