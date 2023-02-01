https://ria.ru/20230201/energiya-1849029996.html
Польские заключенные будут сами платить за электричество
Польские заключенные будут сами платить за электричество - РИА Новости, 01.02.2023
Польские заключенные будут сами платить за электричество
Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:15
2023-02-01T17:15
2023-02-01T17:15
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жкх
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. По мнению минюста, "методы принятия на себя ответственности сделают людей, покидающих исправительное учреждение, готовыми к нормальной жизни в обществе". Ранее польских чиновников обязали снизить потребление электроэнергии на 10%. Те чиновники, которые не сэкономят 10%, решением главы Управления регулирования и энергетики могут заплатить до 20 тысяч злотых (более 4,5 тысячи долларов) штрафа.
https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html
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в мире, жкх, польша, евросоюз
В мире, ЖКХ, Польша, Евросоюз
Польские заключенные будут сами платить за электричество
Министерство юстиции Польши сообщило, что заключенные будут сами платить за электричество