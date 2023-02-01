Рейтинг@Mail.ru
Польские заключенные будут сами платить за электричество - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/energiya-1849029996.html
Польские заключенные будут сами платить за электричество
Польские заключенные будут сами платить за электричество - РИА Новости, 01.02.2023
Польские заключенные будут сами платить за электричество
Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:15
2023-02-01T17:15
в мире
жкх
польша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22053/77/220537789_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b46e0395313f0b37a3504ea4a90d1ca2.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. По мнению минюста, "методы принятия на себя ответственности сделают людей, покидающих исправительное учреждение, готовыми к нормальной жизни в обществе". Ранее польских чиновников обязали снизить потребление электроэнергии на 10%. Те чиновники, которые не сэкономят 10%, решением главы Управления регулирования и энергетики могут заплатить до 20 тысяч злотых (более 4,5 тысячи долларов) штрафа.
https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22053/77/220537789_149:0:600:338_1920x0_80_0_0_43c959f67ab31672d5fadf039a1ccb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, польша, евросоюз
В мире, ЖКХ, Польша, Евросоюз
17:15 01.02.2023
 
Польские заключенные будут сами платить за электричество

Министерство юстиции Польши сообщило, что заключенные будут сами платить за электричество

© РИА НовостиФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики.
"С завтрашнего дня заключенные будут платить за электричество, если они используют дополнительное оборудование", - говорится в сообщении.
По мнению минюста, "методы принятия на себя ответственности сделают людей, покидающих исправительное учреждение, готовыми к нормальной жизни в обществе".
Ранее польских чиновников обязали снизить потребление электроэнергии на 10%. Те чиновники, которые не сэкономят 10%, решением главы Управления регулирования и энергетики могут заплатить до 20 тысяч злотых (более 4,5 тысячи долларов) штрафа.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине
 
В миреЖКХПольшаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала