https://ria.ru/20230201/energiya-1849029996.html

Польские заключенные будут сами платить за электричество

Польские заключенные будут сами платить за электричество - РИА Новости, 01.02.2023

Польские заключенные будут сами платить за электричество

Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:15

2023-02-01T17:15

2023-02-01T17:15

в мире

жкх

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22053/77/220537789_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b46e0395313f0b37a3504ea4a90d1ca2.jpg

ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские заключенные будут самостоятельно оплачивать электроэнергию, сообщает министерство юстиции республики. По мнению минюста, "методы принятия на себя ответственности сделают людей, покидающих исправительное учреждение, готовыми к нормальной жизни в обществе". Ранее польских чиновников обязали снизить потребление электроэнергии на 10%. Те чиновники, которые не сэкономят 10%, решением главы Управления регулирования и энергетики могут заплатить до 20 тысяч злотых (более 4,5 тысячи долларов) штрафа.

https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, польша, евросоюз