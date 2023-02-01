https://ria.ru/20230201/ekologiya-1849084396.html

Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин

Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2023

Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин

Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека и в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:20

2023-02-01T20:20

2023-02-01T20:20

общество

россия

сергей иванов (политик)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека и в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым в среду. "Условия, в которых мы живем сегодня, работаем, всем хорошо известны, в этой связи выстраиваются приоритеты. Но есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это прежде всего вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека", - сказал Путин. Сергею Иванову 31 января исполнилось 70 лет. Ранее Путин своим указом продлил на год срок пребывания Иванова на федеральной государственной службе.

https://ria.ru/20230131/ekologiya-1848629525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей иванов (политик), владимир путин