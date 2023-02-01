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Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2023
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Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин
Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2023
Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин
Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека и в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:20
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общество
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека и в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым в среду. "Условия, в которых мы живем сегодня, работаем, всем хорошо известны, в этой связи выстраиваются приоритеты. Но есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это прежде всего вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека", - сказал Путин. Сергею Иванову 31 января исполнилось 70 лет. Ранее Путин своим указом продлил на год срок пребывания Иванова на федеральной государственной службе.
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общество, россия, сергей иванов (политик), владимир путин
Общество, Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин
20:20 01.02.2023
 
Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин

Путин отметил, что вопросы экологии имеют огромное значение в сегодняшних условиях

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека и в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым в среду.
"Условия, в которых мы живем сегодня, работаем, всем хорошо известны, в этой связи выстраиваются приоритеты. Но есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это прежде всего вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека", - сказал Путин.
Сергею Иванову 31 января исполнилось 70 лет. Ранее Путин своим указом продлил на год срок пребывания Иванова на федеральной государственной службе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:13
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
 
ОбществоРоссияСергей Иванов (политик)Владимир Путин
 
 
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